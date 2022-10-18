وزيرة التضامن تتوجه للأردن للمشاركة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

جدة - نرمين السيد - تتوجه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مساء اليوم الثلاثاء، إلى عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة فى أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتى تعقد على مدار يومى 19 و20 أكتوبر الجارى.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب سيناقش عددًا من الملفات خلال أعماله، منها مبادرة "العيش باستقلالية.. ريادة الأعمال ذات الصلة بالأشخاص ذوى الإعاقة"، وكذلك مناقشة الاستعدادات لتنظيم مؤتمر إقليمى حول سياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعى المقرر إقامته فى القاهرة، بالإضافة إلى المؤتمر الإقليمى الرابع للملتقى العربى للنساء ذوات الإعاقة، ومناقشة الاستراتيجية الوطنية حول الفقر متعدد الأبعاد فى دولة فلسطين. ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعى على هامش أعمال الدورة عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء العرب المشاركين فى أعمال الدورة، وذلك لمناقشة الملفات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية، وبحث سبل التعاون بين مصر والبلدان العربية فى عدد من المجالات.

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