10 آلاف جنيه للطن.. التموين تعلن شروط تسليم الدقيق الفاخر للمخابز السياحية

جدة - نرمين السيد - أصدر على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قرارًا وزاريًا يقضى بتسليم دقيق 72% لمطاحن القطاع الخاص ‏المنتجة لدقيق 72%، والتى تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية ‏بسعر 10 الآلف جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحى، والإفرنجى لتوفير كل ‏احتياجات المواطن منه بأسعار مناسبة.





وشمل القرار الصادر من ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ‏يكون ذلك لمدة شهر بدءًا من السبت الماضى، وحدد ‏القرار الصادر من الوزير بأن تكون المخابز التى ‏سوف تحصل على الدقيق من المطاحن مرخصة وتقوم بالالتزام بالأسعار الآتية‏‏:‏ - خبز سياحى حر 75 جم بسعر 100 قرش. - فينو زنة 40 جم بسعر 75 قرش. - فينو زنة 60 جم بسعر 100 قرش. على أن تقوم المخابز السياحية والإفرنجية المرخصة المشتركة فى هذه ‏المنظومة بالإعلان فى مكان واضح على باب المخبز عن أسعار وأوزان ‏رغيف الخبز الحر المنتج، وشدد القرار الصادر بأنه سيعاقب كل من ‏حصل على دقيق لإنتاج الخبز السياحى أو الإفرنجى من الوزارة بغرامة تصل إلى ‏‏10 آلاف جنيه، ولم يلتزم بالأسعار أو الأوزان المقررة لذلك.‏

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