رئيس الرعاية الصحية والسفير السويدى يبحثان سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مع ماريا هيلنج، الرئيس التنفيذي للمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، وميكايلا انرلينك سوان، المدير الإقليمى للمؤسسة بإفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من المسئولين رفيعى المستوى بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة.





جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة، إلى دولة السويد، وزيارتهم لوزارة الصحة السويدية، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والتعرف على نظام الرعاية الصحية المتقدم فى السويد.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة، والإنجازات التى حدثت بقطاع الرعاية الصحية المصرى، وأهم الأرقام والمؤشرات التى حققها نظام الرعاية الصحية بمصر فى ظل التغطية الصحيلة الشاملة.

واستعرض، دور هيئة الرعاية الصحية فى ضبط تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، والمكينة والتحول الرقمى للخدمات، وتدريب القوى البشرية، وتطبيق أحدث المفاهيم فى الرعاية الصحية، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، والذى يعكس ما تشهده مصر حاليًا من نقلة نوعية فى قطاع الرعاية الصحية.

وقدم ماريا هيلنج، شرحا مفصلا عن الدور الذى تقوم به المؤسسة السويدية لقطاع الصحة، والمهام المناطة بها من خلال المؤسسات والشركات العاملة فى مجال الرعاية الصحية، والتى تقوم بالعمل على خلق شراكة لها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

واستعرضت، الأنشطة الحالية للشركات السويدية العاملة فى أفريقيا والشرق الأوسط، ومدى اهتمام المؤسسة لتدويل الرعاية الصحية السويدية، وتطوير فرص الشراكة العالمية فى مجال الرعاية الصحية.

وأشار السبكى، إلى أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم ما بين هيئة الرعاية الصحية بمصر، والمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، للتعاون فى مجالات الرعاية الطبية المتقدمة، والتحول الرقمى للخدمات، والعديد من المجالات الأخرى المتعلقة بتكنولوجيا الرعاية الصحية، لافتًا إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع المؤسسة فى تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء المستدامة، وذلك فى إطار توجهات مصر ودول العالم حاليًا نحو تعزيز العمل المناخى على المستوى العالمى.

وعلى هامش الزيارة التقى السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع عدد من المسئولين رفيعى المستوى من هيئة تنظيم قطاعى الصحة والرفاهية، National Board of Healthcare and Welfare، وذلك فى إطار فتح قنوات التواصل وتبادل الخبرات مع الهيئات المناظرة فى السويد، للاستفادة من المستوى المتقدم فى مجال الرعاية الصحية بالسويد، وبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد السبكى، أهمية التعاون مع المؤسسات والهيئات المناظرة فى السويد، لنقل التطور الطبى والتكنولوجى المتقدم إلى قطاع الرعاية الصحية بمصر، باعتبارها إحدى الدول الرائدة فى تقديم الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وضم الوفد رفيع المستوى المرافق لرئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته إلى دولة السويد، كلًا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة.