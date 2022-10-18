التنمية المحلية: 25 مليار جنيه استثمارات البنية التحتية في منظومة المخلفات الصلبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، عن استكمال الوزارة لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات تحسين البيئة والنظافة، بإجمالي استثمارات بلغت الـ٢٥ مليار جنيه.

وأضاف آمنة أنه جاري نهو تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بقطاع المخلفات من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ومصانع تدوير للمخلفات، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية لعرض أولويات عمل الوزارة خلال العامين القادمين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم متابعة رفع التراكمات التاريخية من المخلفات بالمحافظات ورفع المتولد اليومي وشراء حوالي ١٢٠٠ معدة نظافة متنوعة ورفع ٢٥ مليون طن مخلفات نواتج تطهير الترع والمصارف، بالتعاون مع وزارة الري بتكلفة ١.٥ مليار جنية، كما عرض الوزير كذلك جهود ومتابعة الوزارة فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتنشر فيما يخص مكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقري والمدن الواقعة علي نطاق المصرف في محافظات الدقهلية، كفر الشيخ، والغربية باستثمارات تبلغ حوالي ٧٩ مليون يورو بالتعاون مع البنك الأوروبي.

كما أعلن عن البدء في تنفيذ قانون المحال العامة خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تم الانتهاء من جميع اجراءات اطلاق القانون تمهيدًا لتنفيذه على أرض الواقع خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء فيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص.

واستعرض اللواء هشام آمنة، جهود الوزارة فيما يخص ملف التعاون الدولي، حيث أشار الوزير إلي استضافة مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة فى الفترة من 29 – 31 أغسطس 2022 في الدورة الرابعة للجنة الثامنة التابعة للاتحاد الأفريقي لمناقشة موضوعات الخدمة العامة والتنمية المحلية واللامركزية والتنمية المحلية والحوكمة بمشاركة 24 وزير، ونوابهم، و107 خبير أفريقي.

وأوضح أن من أهم نتائج المؤتمر هو صدور "إعلان القاهرة"، الذى تضمن التقدير للمبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمامنا بتطبيقها علي الساحة الأفريقية، والموافقة علي مقترحاتنا لعقد المؤتمر الأفريقي الأول للمخلفات الصلبة وكذلك مؤتمر أفريقي عن اللامركزية، كما تضمنت التوصيات الدعوة لعقد المنتدي الحضري الأفريقي الأول، وكذلك اختيار شخصية أفريقية رائدة في مجال التنمية الحضرية والبنية التحتية والأعمار.

كما أشار " آمنة " إلي مشاركته خلال شهر أكتوبر الجاري في قمة المدن العالمية بمدينة دايجون بكوريا الجنوبية بمشاركة 140 دولة بمشاركة 1000 مدينة بحضور 8 آلاف مشارك، حيث عقدت القمة العالمية للمدن هذا العام تحت شعار " السير قدمًا متحدين لمواجهه التحديات" بمدينة دايجون الكورية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن مشاركته في فعاليات القمة شهدت التوقيع علي مذكرة التفاهم المشتركة مع وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية للتعاون في مجال التنمية المحلية والتدريب، وتطوير برنامج تأهيلي للمخلفات الصلبة، والتعاون في إطار مبادرة "حياة كريمة"، لافتًا إلي لقاءه نائب رئيس البنك الكوري للاستيراد والتصدير، لدراسة إمكانية الاستفادة من القرض الميسر المقدم من البنك الكوري لمصر خلال الاعوام 2022-2027 بقيمة 1.1 مليار دولار لمدة 40 سنة وفترة سماح 10 سنوات، وبنسبة فائدة محدودة جدًا 0.05% وكذا بحث إمكانية إعداد دراسات شاملة للجدوي في ملف المخلفات الصلبة مع الذراع الاستشاري لوزارة البيئة الكورية "كيتي" لطلب التقدم للبنك الكوري لتمويل تكلفة المشروع بعد موافقة جهات الاختصاص بمصر.

وأضاف اللواء هشام آمنة، إلي أن الوزارة تتابع مع باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة جهود استضافة المنتدي الحضري العالمي 2024 حيث يعتبر المنتدي الحضري العالمي هو ثاني أهم المناسبات الدولية علي اجندة منظمة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ Cop 27، ومن المقرر أن يشارك في أعماله عدد يتراوح ما بين 15-25 ألف مشارك، مضيفًا أنه سيتم أيضًا استضافة القمة العاشرة المدن الأفريقية ( افريستيي حيث تشكل قمة المدن الأفريقية أكبر حدث تتجمع فيه كل ثلاث سنوات محافظي المدن الأفريقية والسلطات المحلية ومتوقع حضور 11 الف مشارك، مضيفًا أنه جاري الاعداد لتوقيع اتفاقية الاستضافة في مدينة شرم الشيخ علي هامش انعقاد قمة المناخ بتشريف من رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص مشاركة وزارة التنمية المحلية في أعمال Cop 27 أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستشارك في عدة جلسات خلال أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ أهمها اطلاق مبادرة المدن المستدامة المصرية وجلسة مع البنك الدولي ضمن الشراكة القائمة مع البنك في تمويل مشروع تنمية صعيد مصر.