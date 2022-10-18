شكرى يهنئ وزير خارجية الكويت الجديد بمنصبه

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن شكرى قدم خلال اللقاء التهنئة لوزير خارجية الكويت على توليه مهام منصبه، معربا عن التطلع إلى استمرار التنسيق بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتضامنية بين البلدين، والتشاور المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن تقديره لاتصال وزير خارجية مصر به، واعتزازه بالعلاقات المتميزة والأخوية التى تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى لقاء سامح شكرى قريبا من أجل التباحث حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وتطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.
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