وزير الزراعة عن أزمة الدواجن: مش فيديو هيحركنا.. ونعمل بخطوات استباقية للحل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 05:33 مساءً - قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة تجتمع لحل اى مشكلة وتأخذ إجراءات استباقية، متابعا:" مش بنتحرك علشان فيديو.. أو فيديو هو اللى هيحركنا، ونتواصل منذ شهر 7 للوقوف على ما يجرى بشأن صناعة الدواجن، وهذه الإجراءات الاستباقية نتج عنها الإفراج عن المقررات لـ30 عميلا".

وتابع القصير:" جميع الجهات المعنية بالأمر تسعى لإيجاد حلول لهذه العملية قبل تداول بعض الفيديوهات، وخير دليل على ذلك بعد تداول هذا الفيديو كان لدينا موعد محدد لعقد اجتماع لبحث الأمر ووضع حلول عاجلة، مما يؤكد أن هناك خطوات استباقية فى هذا الصدد، وهناك تواصل دائم مع لجنة الزراعة بمجلس النواب".

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن، موضحا أن اجتماع اليوم، يأتى بناء على توجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لعقد اجتماع لمناقشة ودراسة تداعيات نقص الأعلاف وأثرها على صناعة الدواجن وعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأعلاف.

واستكمل وزير الزراعة:" من ضمن الخطوات التى اخذتها الحكومة لدعم إنتاج الدواجن إعفاء الإضافات الخاصة بالأعلاف من القيمة المضافة، واعتماد 37 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وبما أن 75% من صناع الدواجن مركزة في صغار المربين والوزارة تريد حمايتهم، طالبنا بالتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة لدعم صغار المربيين".