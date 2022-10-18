وزير النقل يستعرض مع السفير البلجيكي ووفد من كبريات الشركات الفرص الاستثمارية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 05:32 مساءً - الوزير : فخامة الرئيس وجه بتعظيم التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص المصري والدولي والانفتاح في التعاون مع كل الدول الصديقه ومنها بلجيكا

• ندعو القطاع الخاص المصري والاجنبي للمشاركة في إدارة تشغيل المشروعات المطروحة في كافة مجالات النقل

استقبل الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل اليوم السيد/ فرانسو كورنيه سفير بلجيكا لدى جمهورية مصرالعربية ووفد من كبريات الشركات البلجيكية من مختلف التخصصات ( نقل – طاقة - تكنولوجيا معلومات - تمويل ) وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة في مجالات النقل المختلفة في مصر

في بدايه اللقاء رحب الوزير بالسفير البلجيكي والوفد المرافق له من كبريات الشركات البلجيكيه ، مؤكداً ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتعظيم التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص المصري والدولي والانفتاح في التعاون مع كل الدول الصديقه ومنها بلجيكا وكذلك الشركات البلجيكيه العاملة في مجال النقل وذلك لاستمرار النهوض بقطاعات النقل المختلفة بما ينعكس على حياة المواطن المصري وعلى التعاون الايجابي المشترك مع الدول الصديقة مثل بلجيكا مشيرا الى ان هناك فرص استثمارية واعدة امام القطاع الخاص المصري والدولي سواء عن طريق التعاون بشكل مباشر مع الشركات الاجنبيه او مع تحالفات بين الشركات الاجنبيه والمصريه المشهود لها بالخبره والكفاءه في هذا المجال

مؤكدا انه بالنسبه لمجال النقل السككي والجر الكهربي فان هناك مشروعات ضخمه يتم تنفيذها في مصر تمثل نقلة نوعيه هائله في وسائل المواصلات في مصر وان مجال اداره وتشغيل عدد من مشروعات النقل الجماعي الأخضر المتدام الصديقة للبيئة الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا من الممكن ان تمثل مجالا رائدا للتعاون المشترك مثل اداره وتشغيل مترو ابو قير او ترام الرمل او الخط الرابع للمترو او الخط السادس للمترو لافتا الى الى التعاون مع RATP الفرنسيه لاداره وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والستوم في اداره وتشغيل المونوريل كما أوضح الوزير ان مجال إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد وكذلك شركه النقل المتميز او ورش السكك الحديديه بكافه انواعها مطروحه للاستثمار وبقوه

مضيفاً ان مصر تنشئ شبكه من الموانئ الجافه والمراكز اللوجستيه المرتبطه بالسكك الحديديه والموانئ مطروحه ايضا امام كافه الشركات في مجال الاداره والتشغيل مشيرا الى ان ميناء 6 اكتوبر الجاف يمثل شراكه بين القطاع الخاص المصري ( السويدي ) والدولي (ديبي شينكر )

موضحا ان وزاره النقل تنفذ خطه شامله لتطوير منظومه النقل النهري وهناك فرصا واعده في هذا المجال الهام خاصه مع وجود نهر النيل وكذلك وجود فرص هائله في مجال النقل البري والاتوبيسات الكهربائيه من خلال انشاء شركات جديده او اداره وتشغيل شركات قائمه وذلك للعمل داخل القاهره الكبرى او بين المحافظات او داخل عواصم المحافظات سواء لنقل الركاب او البضائع كما اشار الوزير الى وجود فرص كبيره في مجال النقل البحري من خلال ادارة وتشغيل عدد من المحطات في الموانئ البحرية المصرية وجذب الخطوط الملاحية العالمية وكذلك التعاون في مجال السفن التجاريه ضمن خطه الدوله المصريه لتعظيم قوه الاسطول التجاري المصري تنفيذا لتوجيهات القياده السياسية

و تقدم السفير البلجيكي بالشكر للفريق مهندس وزير النقل للموافقه على الاقتراح المقدم للوزارة من السفارة البلجيكية لانشاء معرض داخل بهو محطه مصر برمسيس خلال شهر مارس 2023 لعرض افلام ارشيفيه صامته تم انتاجها اثناء زياره الملكة إليزابيث الى مصر عام 1923

واستعرضت الشركات البلجيكية مجال عمل كل منها وأبدت رغبتها في التعاون المشترك كل في مجال تخصصها وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين في وزارة النقل والهيئات التابعة ومسئولي الشركات البلجيكية للاتفاق على اهم المشروعات التي يمكن تنفيذ التعاون المشرك من خلالها كما اكد وفد الشركات البلجيمية سيزور ميناء الإسكندرية الخميس الموافق 20 من الشهر الجاري لزيارة اهم المشروعات الجاري تنفيذها والاطلاع على المشروعات المخططة مستقبلا والمشروعات المطروحة للاستثمار