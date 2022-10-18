وزير القوى العاملة يتفقد المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 05:32 مساءً - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء ،المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، التابع للوزارة، بميدان الحجاز بالقاهرة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بداخل المركز، وتفقد الاقسام الخاصة به ، والإطلاع على أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه العاملين به ومتطلباتهم.

قام "الوزير" بجولة تفقدية برفقة سهير الليثى المشرف العام على "المركز"، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، لأقسام المركز والإدارات التابعة ، والمكاتب ، وقاعات التدريب الموجودة فى الدور الاول ، وكذلك ورش التدريب الملحقة بالمركز، فضلا عن معمل تحاليل المياة والامتصاص الذرى ، والادارة العامة لبحثو البيئة المهنية ، وقسم الأتربة ، وإدارة المخاطر الفيزيائية ( ضوضاء – اهتزازات - وطأة حرارية ) ، ومعمل الطيف الكهرومغناطيسي ، وكذلك الدورات المنفذة داخل القاعات والمختصة باعداد أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت والتى تضمنت التدريب على الضغوط النفسية ، والمخاطر الميكانيكية ، والكهربائية ، والأجهزة الوظيفية ،والادارات التنظيمية والفنية الخاصة باعمال التفتيش،والمراجعة،واستراتيجات الحد من المخاطر واعداد خطط الطوارئ ،والمخاطر البيولوجية وكيفية التعامل معها ، وعلم الهندسة البشرية، متمنياً لجميع المتدريب التوفيق والنجاح فى آداء مهامهم داخل المنشآت التى يعملون بها .

حث الوزير العاملين خلال جولته بالاستمرار فى بذل الجهود وعدم التوانى أو التقصير فى آداء أعمالهم من أجل تأدية الرسالة التى يهدف إلى تحقيقها المركز ليظهر بالصورة اللائقة التى ينفرد بها من حيث انه المركز القومى الوحيد المعنى بدراسات السلامة والصحة المهنية على مستوى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ..وعلى هامش الجولة التفقدية عقد وزير القوى العاملة لقاءاً مع العاملين فى المركز ، استمع خلاله إلى أهم المعوقات والمشاكل التى تعوق تأدية العمل داخله من مديري الادارات العاملة داخل المركز الخاصة بالتدريب والادارات الطبية والهندسية ، والادارة المالية ، وإدارة الشئون القانونية ، والوقوف على أسبابها ، ووعد الوزير ببحث تلك المشكلات ومعالجة اسبابها فى أسرع وقت ممكن..

وأستمع " الوزير " ليضا لمقترحات العاملين بالمركز وآرائهم حول تطوير آليات عمل جديدة ومستحدثة تساعد فى تحسين آداء المركز ليقوم بالرسالة والدور المنوط به في مجال السلامة والصحة المهنية ومساعدة المنشأت في تطبيق اشتراطاتها ..ووجه بضرورة الانتهاء من تعديل اللائحة الخاصة بنظام الخدمات والتدريب داخل المركز واعتمادها ، والعمل بروح الفريق الواحد فيما بين كل العاملين داخل المركز ، والتطلع لاستعادة المركز لمكانته ودوره الرائد لخدمة المجتمع المصري ومنشآته والعمال بداخلها من خلال ابحاثه ودراساته وقياساته التخصصية فى هذا الشأن .

يذكر ان المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أنشأ بقرار رقم 932لسنة 1969، وكان يسمى المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى بعد القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2003 ، تم تعديل المسمى إلى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية ، ويختص المركز بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة ، بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة ذات الإختصاص .

ويعتبر التدريب أحد الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المركز لمعاونة المنشآت علي التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال خطة سنوية تضم عددا من البرامج الأساسية والمتقدمة للجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية تطبيقا للقرار الوزاري 134 لسنه 2003 ، وبرامج الوقاية من الحريق وبرامج نوعية ومتخصصة تبدأ في كل عام من شهر (يوليو) ، ويكون قبول المرشح للتدريب ببرامج معينة وفقًا للمؤهل والمستوى والخبرة،ويقبل المركز متدربين من غير المصريين فى البرامج التى تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومستوياتهم ومسئولياتهم .