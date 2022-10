وزارة البيئة تطرح مناقصتي إنشاء وتوريد مصنع معالجة المخلفات ومدفن صحي بمدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 05:32 مساءً - أعلن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، عن طرح مناقصتين بشأن إنشاء وتوريد مصنع معالجة المخلفات ومدفن صحي في مدينة قوص بمحافظة قنا، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ووفقا لخطة عمل البرنامج الوطني بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط/الغربية / كفرالشيخ).

وكانت وزيرة البيئة قد شددت على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة المنظومة للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

يأتى ذلك فى إطار ما اتخذته مصر من خطوات حثيثة في ملف إدارة المخلفات، ومن خلال التعاون مع شركاء التنمية ضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، ومنها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات، من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات.

وتعد محافظة قنا من المحافظات الأربعة التي تم دعمها من خلال البرنامج الوطني بحوالى 90 مليون جنيه، تشمل معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة، حيث سيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتي قوص وقفط والمدن المجاورة إلى مصنع المعالجة البيولوجية الميكانيكية بمركز قوص للمعالجة، ثم يتم نقل المرفوضات منها إلى المدفن الصحي بقوص. علاوة على ذلك سيتم نقل المخلفات المرفوضة من مصنع المعالجة البيولوجية الميكانيكية بالصالحية (قنا) مباشرة إلى المدفن الصحي للمخلفات بمركز قوص.

الموعد النهائى للتقديم لمناقصة المصنع ٢٨/ ١١ / ٢٠٢٢

الموعد النهائى للتقديم لمناقصة المدفن الصحي ٢٧ /١١ /٢٠٢٢

We are pleased to announce, with cooperation from the European Commission, The German Development Bank, and the government of the Swiss Confederation, the opening of two private sector waste management tenders to benefit the Qena Governorate. Find all relevant dates and criteria here.