وزير الرى يؤكد أهمية التعاون مع هولندا فى تنفيذ نظام الإنذار المبكر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، أهمية التعاون مع هولندا فى تنفيذ نظام الإنذار المبكر للتكامل مع نظام مراقبة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع توفير التدريب اللازم للعاملين بهيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة، مشيرا إلى أهمية البدء فى مرحلة جديدة من مشروع الإدارة المتكاملة للساحل الشمالى ودلتا نهر النيل.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المبعوث الهولندى الخاص للمياه هينك أوفينك، على هامش فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وقد ناقش خلال اللقاء أعمال لجنة المياه المصرية - الهولندية، والاستعدادات الفنية الجارية استعدادا للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" والذى يقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر المقبل، ومؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه UN 2023.

وأشار سويلم إلى التعاون مع الجانب الهولندى فى عدد من المجالات مثل برنامج الصرف القومى وإدارة المياه فى الفيوم، ومشروع مجالس المياه ومشروع الإدارة المتكاملة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، فضلا عن برنامج مستدام لتعزيز التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين وزارة الرى ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية فى نوفمبر 2020، فى مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والمياه والزراعة، خاصة فى ظل تشابه ظروف الدلتا فى مصر وفى هولندا.

وتم خلال اللقاء بحث إجراءات المرحلة الثانية من "مبادرة مركز المعرفة حول إنتاجية المياه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بهدف تطبيق مفهوم "المحاسبة المائية" والذى يسهم فى فهم العمليات الهيدرولوجية وإدارة تدفقات المياه مما يساعد على تحسين إدارة المياه، وكذلك تخصيص المياه بشكل عادل بين القطاعات والمستخدمين، وزيادة الإنتاجية المحصولية، حيث تسعى مصر لتكون نموذجا بارزا فى مجال المحاسبة المائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع العمل على بناء القدرات والتدريب فى هذا المجال.

وأشار سويلم إلى أهمية التعاون البحثى بين المركز القومى لبحوث المياه والجانب الهولندى، فى مجالات الأراضى الرطبة المقامة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت أمس الأول، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالى أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه فى قلب العمل المناخى" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم "COP27".