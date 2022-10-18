محافظ بورسعيد يكرم الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إننا نأمل أن تكون المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات إقليم القناة، نقطة بداية فقط، خاصة مع زيادة وتيرة التقدم العلمى والتكنولوجى وما أحدثه من خلل فى التوازن البيئى الموجود إلا أن ما رأيناه من مشروعات تهدف لتحقيق التوازن البيئى باستخدام تكنولوجيا نظيفة وذكية يجعلنا نأمل فى زيادة تلك المشروعات والتقليل من مخاطر التغير المناخى على المستوى الدولى والعالمى وليبدأ كل بنفسه للحفاظ على البيئة.





جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، فى فعاليات المؤتمر الإقليمى للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات إقليم القناة، والذى أقيم بمقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وبمشاركة شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وعبد المجيد صقر محافظ السويس، للإعلان عن المشروعات الفائزة فى المبادرة. وأكد الغضبان ضرورة إيجاد بدائل لإنجاح هذه المشروعات من أجل المحافظة على البيئة من جميع طوائف الشعب وأن تكون هدف وأسلوب حياة من أجل عودة البيئة لرونقها مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية مشاركة كل من الحكومة والشعب فى هذا الحدث للتأكيد على أهمية البيئة، وأهمية الفطرة التى خلقت عليها البشرية ومعالجة الخلل الذى نتج عن التطور التكنولوجى وفقا لمتطلبات العصر. وأشار إلى أن مؤتمر المناخ الذى تستضيفه الدولة المصرية، يعيد لمصر مكانتها بين جميع دول العالم وليس الشرق الأوسط فقط، منوها لأهمية توعية المواطنين بأهمية الحدث البيئى العالمى الذى تستضيفه الدولة المصرية، معربا عن فخره بكافة المشروعات التى تقدمت خلال فعاليات المسابقة والتى ستكون نواة لمواصلة التطوير والتنمية.

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