محافظ الفيوم: إزالة 799 حالة تعد بالزراعة والبناء مع بداية الموجة الثالثة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الفيوم أحمد الأنصارى اليوم الثلاثاء، إنه تم إزالة 799 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة منذ انطلاق الموجة الــ 20 لإزالة التعديات حتى الآن، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، وأن هذا الملف لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة.





وأوضح المحافظ - فى بيان للمحافظة اليوم - أنه تم حتى الآن إزالة 568 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، وإزالة 231 حالة تعد على الأراضى الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، مشددا على ضرورة التنسيق بين رؤساء المدن ورجال الشرطة ومسئولى جهات الولاية المعنيين، للتحرك بشكل متكامل للاسراع فى إزالة التعديات المستهدفة خلال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات بمراحلها الثلاث، والعمل على تذليل أى معوقات تظهر أثناء التنفيذ.

وأوضح الأنصارى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الــ 20 لإزالة التعديات، من إزالة 309 حالات تعد بالبناء، على مساحة 32 ألفا و408 أمتار، وإزالة 15 حالة تعد بالزراعة على مساحة 56 فدانا و20 قيراطا و11 سهما، من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مشيرا إلى أن الحملات نجحت أيضا فى إزالة 66 حالة تعد على الأراضى الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، على مساحة 2 فدان و10 قراريط و15 سهما بمراكز الفيوم وسنورس وطامية، خلال المرحلة نفسها.

وأضاف أنه خلال المرحلة الثانية للموجة الـ 20 لإزالة التعديات، تم إزالة 161 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، بمساحة، 12 ألفا و461 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة حالتى تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة فدانين و2 قيراط، بجانب إزالة 88 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية "ملكيات خاصة" بمساحة 3 أفدنة و12 قيراطا و9 أسهم.

ولفت محافظ الفيوم إلى أنه منذ انطلاق المرحلة الثالثة للموجة الــ 20 إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والملكيات الخاصة، تم حتى الآن إزالة 68 حالة تعد بالبناء بمساحة 8 آلاف و487 مترا مربعا بمختلف جهات الولاية، و13 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 64 فدانا و3 قراريط، إضافة لإزالة 77 حالة تعد على الملكيات الخاصة، بمساحة 3 أفدنة، و22 قيراطا، وسهمين.