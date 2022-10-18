محافظ الجيزة يشهد احتفالات «التعليم» بذكرى نصر أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الجيزة اعتزاز وفخر المصريين جميعا بأبطال أكتوبر، والتى ستظل محفورة فى تاريخ مصر داعيا الله أن يحفظ مصر وابنائها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والاستقرار والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكرم محافظ الجيزة خلال الاحتفالية عددا من أسر الشهداء، مؤكدا حرص كل مؤسسات الدولة على تقديم جميع سبل الدعم والرعاية اللازمة لذوى الشهداء كأقل تقدير يمكن تقديمه لأبطال مصر.



وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات والعروض التى قدمها طلاب مدارس المحافظة، وأشاد محافظ الجيزة بالعروض الفنية التى قدمها الطلاب والتى عكست وعى الطلاب بكل الأحداث التاريخية منها والمعاصرة وربطهم المميز بين الماضى والحاضر والذى ظهر واضحا فيما قدموه.

واختتمت الفعاليات بعروض فنيه تم خلالها تقديم مجموعة متميزة من الأغانى الوطنية الخالدة فى كورال ضخم ضم عدد كبير من الطلاب من مختلف الأعمار والفئات التعليمية، بمصاحبة فرقة موسيقية وعازفين من الطلاب ومعلمات التربية الموسيقية.