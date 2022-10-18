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وزير التموين: سعر رغيف الفينو ‏وزن 40 جراما بـ75 قرشا ووزن 60 جرام جنيه

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 04:35 مساءً - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قراراً وزارياً يقضى بتسليم دقيق 72% لمطاحن القطاع الخاص ‏المنتجة لدقيق 72% والتى تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية ‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحى والافرنجى لتوفير كل ‏احتياجات المواطن منه بأسعار مناسبة.

 

 

وشمل القرار أن ‏يكون ذلك لمدة شهر بدءاً من 15/10/2022، وأن تكون المخابز التى ‏ستحصل على الدقيق من المطاحن مرخصة وتقوم بالالتزام بالأسعار الآتية‏‏:‏

 

- خبز سياحى حر 75 جم بسعر 100 قرش.

- فينو زنة 40 جم بسعر 75 قرشا.

- فينو زنة 60 جم بسعر 100 قرش.

 

على أن تقوم المخابز السياحية والإفرنجية المرخصة  المشتركة في هذه ‏المنظومة بالإعلان في مكان واضح على باب المخبز عن أسعار وأوزان ‏رغيف الخبز الحر المنتج، وشدد القرار الصادر بأنه سيعاقب كل من ‏حصل على دقيق لإنتاج الخبز السياحي او الافرنجي من الوزارة بغرامة تصل الى ‏‏10 الاف جنيه ولم يلتزم بالأسعار او الأوزان المقررة لذلك.‏

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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