الرئيس السيسى: مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وتحتاج سواعد أبنائها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 04:35 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خاصةً أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادى الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة.