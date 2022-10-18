سويلم يلتقى المبعوث الهولندى الخاص للمياه لمتابعة أعمال لجنة المياه المصرية الهولندية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 04:34 مساءً - - تعاون طويل بين مصر وهولندا فى مجال الصرف المغطى والإدارة المتكاملة للمياه وتطوير الخطة القومية للموارد المائية

- أهمية البدء فى مرحلة جديدة من مشروع الإدارة المتكاملة للساحل الشمالى ودلتا نهر النيل ، وتنفيذ نظام للإنذار المبكر وتوفير التدريب للعاملين فى هذا المجال

- التباحث حول المرحلة الثانية من "مبادرة مركز المعرفة حول إنتاجية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ، لتطبيق مفهوم "المحاسبة المائية"

- مصر تسعى أن تكون نموذجاً بارزاً فى مجال المحاسبة المائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والعمل على بناء القدرات والتدريب فى هذا المجال

- أهمية التعاون البحثى بين الجانبين الهولندي في مجال دراسات الأراضي الرطبة

على هامش فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، بالسيد/ هينك أوفينك المبعوث الهولندى الخاص للمياه لمتابعة أعمال لجنة المياه المصرية الهولندية ، والإستعدادت الفنية الجارية فى الطريق نحو مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المده لعقد المياه UN 2023 .

وأشار الدكتور سويلم للتعاون المشترك سابقاً فى عدد من المجالات مثل برنامج الصرف القومي وإدارة المياه في الفيوم ومشروع مجالس المياه ومشروع الإدارة المتكاملة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية ، وقيام البلدين بوضع برنامج مستدام لتعزيز التعاون بينهما من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ فى مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، والمياه والزراعة ، خاصة فى ظل تشابه ظروف الدلتاوات بين البلدين.

وأكد سيادته على أهمية البدء فى مرحلة جديدة من مشروع الإدارة المتكاملة للساحل الشمالى ودلتا نهر النيل ، ودعم الجانب الهولندي لمصر لتنفيذ نظام للإنذار المبكر بشكل يتكامل مع نظام مراقبة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، مع توفير التدريب اللازم للعاملين بهيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة.

وتم خلال اللقاء التباحث حول المرحلة الثانية من "مبادرة مركز المعرفة حول إنتاجية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ، والتى تهدف لتطبيق مفهوم "المحاسبة المائية" والذى يُسهم فى فهم العمليات الهيدرولوجية وإدارة تدفقات المياه مما يساعد على تحسين إدارة المياه ، وتخصيص المياه بشكل عادل بين القطاعات والمستخدمين ، وزيادة والإنتاجية المحصولية ، حيث تسعى مصر لتكون نموذجاً بارزاً فى مجال المحاسبة المائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع العمل على بناء القدرات والتدريب فى هذا المجال.

وفى مجال التعاون البحثى .. أشار الدكتور سويلم لأهمية التعاون البحثى بين المركز القومى لبحوث المياه والجانب الهولندي في مجالات الأراضي الرطبة المقامة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.