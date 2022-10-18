القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى، بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالاً بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.





تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين تضمنت كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة الموانع بالكراسى المتحركة ورياضة الريشة الطائرة ، واتسمت المسابقة بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.



وألقى اللواء أشرف أحمد الشريف، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، كلمة أكد خلالها على اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى كافة المجالات، مشيراً إلى دور الجمعية فى توفير جميع التسهيلات لأبطال القوات المسلحة عرفاناً بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

وفى نهاية المهرجان، تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.