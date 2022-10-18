رئيس الوزراء يلتقى سفير البحرين بمصر بمناسبة انتهاء فترة عمله

جدة - نرمين السيد - وخلال المقابلة، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق لسفير البحرين خلال المرحلة المقبلة، متوجها له بالشكر على الجهود التى بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، خلال السنوات التى تولى فيها منصب سفير بلاده لدى مصر.

وتوجه سفير البحرين بالشكر لرئيس الوزراء والحكومة المصرية على الدعم والمساندة التى تلقاها خلال فترة عمله فى مصر، مؤكدا ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالعلاقات الثنائية مع مصر.

واختتم رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على استمرار العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، والبناء على الزخم فى علاقات الود والأخوة التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بما يعود بالنفع على شعبى البلدين اللذين تربطهما علاقات أخوة متنامية.