القوى العاملة :إنتهاء دورة تدريبة علي مهنتي الخياطة والكهرباء بوحدة التدريب المتنقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - انتهت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية من الدورة التدريبية الأولى للوحدة المتنقلة لتعليم مهنتي التفصيل والخياطة ، والكهرباء في قرية زاوية الناعورة، والتي استفاد منها 30 متدرب.

وقال سعد عبد الحميد مدير المديرية ان وحدة التدريب المتنقلة تتواجد في القرى البعيدة عن المراكز الثابتة تسهيلا على راغبي التدريب مشيرا الى أن الوحدة مجهزة بكافة الإمكانيات،لتحقيق اقصى استفادة ممكنة .

قال أن هذا التدريب يأتي في إطارمبادرة " مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة وتهدف إلى تدريب الفتيات والشباب على بعض الحرف التي تساعدهم على إقامة مشروعات توفر لهم دخلاً مادياً ملائماً كالتفصيل منذ البداية حتى تنفيذ التصميمات التي يمكن بالفعل تسويقها والحصول على عائد منها، وكذلك التدريب على حرفة كهرباء التوصيلات والسباكة .