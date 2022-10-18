قاضى قضاة فلسطين: القيادة المصرية لم تتخل يوما عن القضية وهى أكبر داعم

جدة - نرمين السيد - أشاد نقيب الأشراف محمود الشريف بالقرارات التى يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى لحفظ الأمن القومى والعربى، والتى كانت أولى المواقف الداعمة لفلسطين، مؤكدا أن الرئيس السيسى يبذل جهودا كبيرة فى سبيل تقدم ورفعة مصر، ويتجلى ذلك فى الإنجازات والمشروعات القومية التى تحدث على أرض الوطن فى شتى المجالات.





وقال نقيب الأشراف خلال لقائه الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية قاضى قضاة فلسطين، إن القضية الفلسطينية هى قضية الجميع، مؤكدا أن القدس ستعود رغم المهاترات التى تحدث. وأعرب عن إدانته الشديدة لقيام متطرفين من الكيان الصهيونى بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها بمدينة الخليل، مشددا على رفضه المساس بالثوابت والمعتقدات الدينية أيا كانت، لأن الزج بها يعد ممارسات استفزازية، داعيًا إلى وقف الأعمال المرفوضة التى تسيء للمقدسات. من جانبه أشاد قاضى قضاة فلسطين بالدور الذى تقوم به نقابة الأشراف برئاسة محمود الشريف، فى نشر الفكر الوسطى المعتدل، وبث روح التسامح والألفة والمحبة. وأثنى الهباش على جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى، فى دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة المصرية لم تتخلٍ يوما عن القضية الفلسطينية، وهى أكبر داعم لها.

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