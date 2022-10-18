عاجل.. الرئيس السيسى يؤكد لرجال الأعمال اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزى، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذى تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.



كما أكد الرئيس اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التى تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لاسيما فى ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة فى الناتج المحلى الإجمالى ونسب التشغيل للأيدى العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التى يمتلكونها، مستعرضاً فى هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التى تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصةً فى قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذى حدث فى منظومتى الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات، فضلاً عن استعراض المقومات المتنوعة التى باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتى ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة فى مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد، بما فى ذلك التعديلات الضريبية والجمركية، والتوسع فى الميكنة وتدفق قواعد البيانات، وغيرها من إجراءات التطوير التى شملت كافة قطاعات الدولة.

وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة فى مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادى فى مصر، حيث أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن فى البيئة الحاضنة للاستثمارات فى مصر، وكذلك الإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو فى مصر بوتيرة متسارعة، والتى ساهمت بشكل ملحوظ فى استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبى والمصرى، مؤكدين تقديرهم للقاء السيد الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أى تحديات قد تطرأ فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد فى ختام اللقاء حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة فى تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خاصةً أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس فى سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادى الشامل كنهج وطنى استراتيجى لبناء الدولة.