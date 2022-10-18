رضا حجازى: تطوير التعليم مرهون بالارتقاء بوضع المعلم ماديا ومعنويا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، إنه لا بد من الدفاع عن المعلم، مشيرا إلى أنه لن يحدث تطوير حقيقى للتعليم دون الارتقاء بوضع المعلم، على المستويين المعنوى، والمادى.





وأكد وزير التربية والتعليم خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، اهتمام الدولة بالتعليم الفنى، وحرصها على النهضة بجودته، مردفا: "لا يجب أن يقتصر الأمر على مجرد اتباع منهج الحفظ والتلقين فى التعليم الفنى ويجب أن يمتد الأمر للدراسة بشكل علمى ". وحذر وزير التربية والتعليم من استمرار الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى قائلا: "لا بد من تغيير الصورة، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى ملف التعليم الفنى بما يرتقى بهذا القطاع".

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