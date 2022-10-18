وزير القوى العاملة يتفقد المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية.. صور

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بميدان الحجاز بالقاهرة، للاطمئنان على سير العمل بداخل المركز، وتفقد الأقسام الخاصة به، والإطلاع على أهم المعوقات والمشاكل التى تواجه العاملين به ومتطلباتهم.





وأجرى وزير القوى العاملة جولة برفقة سهير الليثى المشرف العام على المركز، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، فى أقسام المركز والإدارات التابعة، والمكاتب، وقاعات التدريب، وكذلك ورش التدريب الملحقة بالمركز، فضلا عن معمل تحاليل المياة والامتصاص الذرى، والإدارة العامة لبحثو البيئة المهنية، وقسم الأتربة، وإدارة المخاطر الفيزيائية (ضوضاء – اهتزازات - وطأة حرارية)، ومعمل الطيف الكهرومغناطيسى، وكذلك الدورات المنفذة داخل القاعات والمختصة باعداد أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت والتى تضمنت التدريب على الضغوط النفسية، والمخاطر الميكانيكية، والكهربائية، والأجهزة الوظيفية، والادارات التنظيمية والفنية الخاصة باعمال التفتيش، والمراجعة، واستراتيجات الحد من المخاطر واعداد خطط الطوارئ، والمخاطر البيولوجية وكيفية التعامل معها، وعلم الهندسة البشرية، متمنيا لجميع المتدريب التوفيق والنجاح فى آداء مهامهم داخل المنشآت التى يعملون بها.

حث الوزير العاملين خلال جولته بالاستمرار فى بذل الجهود وعدم التوانى أو التقصير فى آداء أعمالهم من أجل تأدية الرسالة التى يهدف إلى تحقيقها المركز ليظهر بالصورة اللائقة التى ينفرد بها من حيث أنه المركز القومى الوحيد المعنى بدراسات السلامة والصحة المهنية على مستوى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وعلى هامش الجولة التفقدية عقد وزير القوى العاملة لقاءً مع العاملين فى المركز، استمع خلاله إلى أهم المعوقات والمشاكل التى تعوق تأدية العمل داخله من مديرى الإدارات العاملة داخل المركز الخاصة بالتدريب والإدارات الطبية والهندسية، والإدارة المالية، وإدارة الشؤون القانونية، والوقوف على أسبابها، ووعد الوزير ببحث تلك المشكلات ومعالجة أسبابها فى أسرع وقت ممكن.

واستمع الوزير لمقترحات العاملين بالمركز وآرائهم حول تطوير آليات عمل جديدة ومستحدثة تساعد فى تحسين آداء المركز ليقوم بالرسالة والدور المنوط به فى مجال السلامة والصحة المهنية ومساعدة المنشأت فى تطبيق اشتراطاتها موجها بضرورة الانتهاء من تعديل اللائحة الخاصة بنظام الخدمات والتدريب داخل المركز واعتمادها، والعمل بروح الفريق الواحد فيما بين كل العاملين داخل المركز، والتطلع لاستعادة المركز لمكانته ودوره الرائد لخدمة المجتمع المصرى ومنشآته والعمال بداخلها من خلال أبحاثه ودراساته وقياساته التخصصية فى هذا الشأن.

يذكر أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أنشأ بقرار رقم 932لسنة 1969، وكان يسمى المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى بعد القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2003، تم تعديل المسمى إلى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، ويختص المركز بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة، بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائى لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى الوزارة ذات الإختصاص.

ويعتبر التدريب أحد الأنشطة الرئيسية التى يقوم بها المركز لمعاونة المنشآت على التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال خطة سنوية تضم عددا من البرامج الأساسية والمتقدمة للجهاز الوظيفى للسلامة والصحة المهنية تطبيقا للقرار الوزارى 134 لسنه 2003، وبرامج الوقاية من الحريق وبرامج نوعية ومتخصصة تبدأ فى كل عام من شهر (يوليو)، ويكون قبول المرشح للتدريب ببرامج معينة وفقا للمؤهل والمستوى والخبرة، ويقبل المركز متدربين من غير المصريين فى البرامج التى تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومستوياتهم ومسؤولياتهم.