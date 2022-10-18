حياة كريمة.. توصيل الغاز الطبيعى لمنازل قرى ناصر ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، أهمية تكاتف جميع الجهات لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات للإسراع فى إنهاء مشروعات المرحلة الأولى، للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية، ومن ثم تقديم خدمات أفضل للمواطن بالقرى التى تشملها المبادرة.





وشدد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصرى. من جانبه أشار رئيس مركز ناصر على يوسف، إلى أنه يتم توصيل خدمة الغاز الطبيعى ضمن "حياة كريمة" لعدد من قرى المركز، منها قرية الرياض وبنى خليفة والحرجة ومنشأة هديب والمنصورة، حيث تتواصل أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بها، والبدء فى الوصلات المنزلية ببعض شوارع تلك القرى، وذلك بالتوازى مع مشروعات الأبنية التعليمية والصحية والاجتماعية والزراعية المختلفة، وفق خطة العمل بالمبادرة، ويجرى مد الشبكات تباعا لباقى القرى بمجرد إنهاء أعمال حفر مشروعات الصرف الصحى، بالإضافة إلى متابعة أعمال القواعد الخرسانية للموقف المطور بقرية بهبشين، والذى يتم تنفيذه على مساحة نصف فدان، وكذلك متابعة استمرار الحفر ووضع التربة الزلطية لمشروع السوق المطور على مساحة فدان، لخدمة أهالى القرية والقرى والعزب التابعة. وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد، بالتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وشركات المرافق فى هذا الجانب، وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بمتابعة الأعمال التمهيدية لرصف شارع الجلاء وشارع الفسطاط، وشارع السوق باتجاهيه، وجزء من الطريق الدائرى، والمحور على جسر مصرف سليم، حيث تم تسليم المواقع لشركة المقاولات المنفذة، عقب الانتهاء من تمهيد وتوسعة تلك الشوارع وإزالة معوقات الرصف ومراجعة منسوب ارتفاع غرف الصرف الصحى، بما يتناسب مع أعمال الرصف، وذلك ضمن استراتيجية لإعادة رصف مدخل المدينة وعدد من شوارعها، يتم تنفيذها تباعا وفق خطة العمل، والتى تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور و الميادين لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء المظهر الحضارى بمراكز ومدن المحافظة.

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