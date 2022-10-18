مفتى القدس: ينبغى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية

جدة - نرمين السيد - وأطلق المؤتمر العالمى السابع للإفتاء ميثاق إفتائى لمواجهة التغيرات المناخية؛ انطلاقًا من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية، وتضامنًا مع المصلحة الوطنية والإنسانية والعالمية، وتعميقًا للوعى بمخاطر ومشكلات ما نجم عن تغيرات المناخ على كافة الأصعدة والمجالات فى الحياة الإنسانية

وفى كلمته أكد مفتى القدس أن هذا الميثاق يأتى مع ترقبنا جميعًا لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية التى تنعقد على أرض الكنانة بشرم الشيخ بالقرب من جبل المناجاة فى طور سيناء، وما يمثله هذا الحدث العظيم من فرصة سانحة للبشرية كلها لإعادة التأكيد على تحمل المسئولية حيال هذا الأمر الجلل الذى لا بد أن يتحمل الجميع نصيبه من المسئولية حياله وحيال الأجيال الحالية والقادمة التى تعيش معا على الأرض بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الإنسانى والإرادة المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض.

ولفت فضيلته إلى أن الميثاق يؤكد على أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كمؤسسة تتحمل مسئولية مجال الإفتاء فى العالم وما يقدمه للعالم من إسهامات فى مواجهة المشكلات وحلها، وإذ تعى الأمانة أن أنظار شعوب العالم كله تتجه إلى الخطاب الدينى وإلى الأديان وقادتها وإلى القيام بدورهم فى دعم الإصلاح ودرء الفساد عن عالمنا وكوكبنا الذى نعيش فيه، وإلى دورهم فى الوعى الرشيد تجاه هذه القضية.

وأوضح أن الميثاق يدعو إلى وجوب الالتزام بالقوانين والمعاهدات التى تهدف إلى الحد من مخاطر التغير المناخى والوقاية من تفاقمها، مع وجوب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخى والوقاية منها.

وشدد مفتى القدس على أن الميثاق قد دعا إلى حظر تداول المواد أو المخلفات أو النفايات الخطرة، والإعانة على ذلك، وكذلك الإسراف فى استهلاك الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات، وإغراق النفايات الخطرة فى مياه البحار والمحيطات، أو التعدى على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف، وكذلك صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية أو الكائنات البحرية المجرَّم صيدُها، أو قطع أو إتلاف النباتات المجرَّم قطعها أو التعدى عليها، أو الاتجار فى الكائنات الحية المهددة بالانقراض من غير ترخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن الحرق المكشوف للقمامة أو المخلَّفات، أو فرز القمامة ومعالجتها فى غير الأماكن المخصصة لذلك، أو تلويث شواطئ الأنهار والبحار بأى وجه من الوجوه، وكذلك التعدى بإحداث الضوضاء فى المناسبات العامة والخاصة، فضلًا عن التعدى على المحميات الطبيعية بألوان التعدى المنصوص عليها فى القانون.

وأوجب الميثاق على المكلفين التدخل لمنع الضرر اللاحق بالبيئة، والمساهمة فى رفع الأضرار التى حدثت وَفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها القوانين، وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أى إضرار بالبيئة، وأيضًا اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لإنتاج أو تداول المواد الخطرة بإذن الجهات المختصة، مع احتفاظ أصحاب المنشآت التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة بسجلٍّ لهذه المخلفات، على أن يتحمل المسئولية الشرعية والقانونية كلُّ مَن تسببت مخالفته لشيء من المنهيات، أو عدم فعل شيء من المأمور به بما ينتج عنه جناية أو ضرر؛ باعتباره متسببًا يُنزَّل منزلة المباشر.

وأعلن أن الميثاق يتضامن مع الجهود الساعية فى تحسين جودة الهواء بكافة الجهود المبذولة لذلك، وكذلك الحماية من الضوضاء بكافة الجهود المبذولة لذلك، وتحسين نوعية المياه بكافة الإجراءات والجهود المبذولة لذلك، وكذلك نشر اللون الأخضر وزراعة الأشجار على الوجه الذى يحسِّن جودة البيئة، مع التوجه إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للأفراد والهيئات بما يساعد على تقليل استخدام الوقود الأحفورى.

واقترح فضيلة مفتى القدس عدة مقترحات وتوصيات منها ضرورة التربية البيئية للأطفال والشباب عبر مقررات الدراسة التى تتضمن تعريفهم أن الكون يسبح لله ويسجد له وما يترتب على ذلك من احترامه، وكذلك المساهمة الإعلامية الناضجة فى تفعيل الخطاب الدينى لمواجهة أخطار التغير المناخى، مع رفع الوعى البيئى العام، وضرورة التكيف وشحذ الفكر تجاه التكنولوجيات النافعة من أجل رفاهية الإنسانية، فضلًا عن التوسُّع فى مشاركة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم فى أيام البيئة الوطنية والعالمية.

وفى الختام توجه فضيلته إلى المجتمع الدولى بنداء ليتحمل كل أفراده مسئوليته ويتخذ دوره حيال التهديد الذى يهددنا جميعًا وأن يكون تحمل المسئولية متحليًا بالعدالة التى تقتضى توزيع المسئولية على قد مباشرة الضرر أو التسبب فيه، مناشدًا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى أن يؤتى مؤتمركم هذا ومؤتمر المناخ القادم المنعقد فى شرم الشيخ ثمارهما المأمولة لصالح كل إنسان يعيش على الأرض، وأن يكتب التوفيق والنجاح لكل خطة خضراء واستراتيجية مستدامة تضمنت خير الأوطان والإنسان، وأن يحفظ هذا البلد الأمين، ويبارك فى قائد مسيرتها الرئيس عبد الفتاح السيسى.