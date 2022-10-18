دور الإفتاء فى العالم تعلن بدء التشغيل الكامل لتطبيق «Fatwa Pro»

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، خلال فعاليات مؤتمرها العالمى السابع "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، بدء التشغيل الكامل لتطبيقُ "Fatwa Pro.





وذلك فى إطار ما يشهده عالمُ التكنولوجيا والتواصل الرقمى، من طفرة مشهودة فى مجالِ تطبيقاتِ الهواتف الذكيةِ شملتْ مجالاتٍ عدة، وأصبحتْ وسيلةً مهمةً للتواصلِ الدائمِ بينَ الأشخاصِ.

وتطبيق "Fatwa Pro"، هو تطبيقٌ إلكترونيُّ متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة خاصة فى الغرب الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى ليكون بمثابةِ المفتى المعتدلِ والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر دون إفراط أو تفريط.

وقد جاءَ تطبيق " Fatwa Pro" إيمانًا من الأمانة العامة بأهميةِ تَدْويلِ المعرفةِ الدينيةِ وتذليلِ كافةِ العقباتِ لأجلِ وصولِها إلى طالبِها، واستجابةً للقضايَا التى تشغلُ المسلمينَ هناك، وتلبيةً لرغبَاتهم فى الحصولِ على الفتاوى والأحكامِ الشرعيةِ التى تعترضُهم دونَ تشويشٍ أو تطرف أو تمييع لأحكام الدين

ويهدُفُ "فتوى برو" لأنْ يكونَ المرجعيةَ الفقهيةَ والإفتائيةَ من خلال تقديم عدد من الخدمات الشرعية من بينها: تقديم الفتاوى الرشيدة التى تراعى السياقات والواقع المعيش للجاليات المسلمة حول العالم بأسلوب سهل ومُبسط، والسماح باستقبال تساؤلات المستفتين من كل أنحاء العالم وبأكثر من لغة والرد السريع والعاجل على مختلف التساؤلات، وكذلك إتاحة نخبة من المفتين المتخصصين فى مختلف جوانب الفتوى لبحث بيئة الفتوى والاجتهاد فى قضايا النوازل للخروج بالآراء الصحيحة التى تراعى الزمان والمكان والأحوال والأعراف، والتى تحفظ على المسلمين هناك دينهم وتحقق لهم أمنهم وتعينهم على الاندماج بشكل إيجابى وتحصنهم من الوقوع فى براثن الفكر المتطرف.

كما يسعى التطبيق إلى التركيز على وضع أقسام ثابتة تتضمن الإرشاد الدينى والاجتماعى والنفسى للمسلم بشكل يجعله قادرًا على مواجهة مختلف المشكلات والأزمات، وتدعم دورة عمل التطبيق مجموعة الخبراء والعلماء والمتخصصين والمترجمين، لضمان تقديم أعلى جودة من الخدمات الشرعية.

وتأمل الأمانة العامة فى المستقبل القريب أن يكون "Fatwa Pro" الساحةَ الإلكترونية الآمنةَ والمرجعيةَ المنضبطةَ للمعرفة الدينية التى يُهْرَع المسلمونَ إليها فِى الغربِ، ومظَلَّتَهم للنجاةِ منْ موجاتِ التطرفِ والانحرافِ والإلحادِ.

