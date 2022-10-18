انت الان تتابع خبر بطاقات التموين الجديدة.. موعد فتح باب إصدارها من جديد لغير المستفيدين من الدعم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرار بأن يتم إيقاف إصدار بطاقات التموين الجديدة لكل المواطنين الغيد مستفيدين من منظومة الدعم التمويني، وهي تشمل على 23 مليون بطاقة تموينية عندها حصص من الخبز المدعم يومياً والسلع بشكل شهري، وفي الوقت الحالي منظومة الدعم تشمل على الإجراءات الكثيرة بغرض تنقيتها من المواطنين الغير مستحقين للدعم.

ضبط منظومة الدعم التمويني

وأعلنت وزارة التموين أن يتم وقف إصدار بطاقات التموين الجديدة حالياً، والسبب وراء هذا هو استمرار ضبط منظومة الدعم التموينية، وسوف يتم بناءاً عليها تنقية المنظومة لغير المستحقين لتقديم الفرصة لكل الأسر المستحقة غير المدرجة على منظومة الدعم لاستخراج بطاقات التموين الجديدة.