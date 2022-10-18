انت الان تتابع خبر تأشيرات عمرة شركات السياحة.. المدة والسكن والسعر والمعلومات كلها عنه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت العديد من الشركات السياحة بالإعلان عن تفاصيل الحصول على تأشيرات عمرة شركات السياحة، وهذا بالتزامن مع بدء الشركات في تفويج رحلات العمرة للسعودية بعد تفعيل بوابة العمرة المصرية، وبدء التفويج وإصدار الباركود الخاصة بالسفر لكل المعتمرين.

مدة وسكن وسعر تأشيرات العمرة من شركات السياحة

مدة التأشيرة تصل لـ 90 يوم من تاريخ صدورها.

التذاكر الخاصة بالطيران بـ 6000 جنيه.

رسوم بوابة العمرة للحصول على الباركود بـ 3200 جنيه.

ومدة البرنامج تكون من 10 إلى 15 يوم حسب رغبة العتمر.

وعقوبة التخلف عن العودة تكون 25 ألف ريال، ومنع دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

تشمل كل المراحل العمرية.

السكن يكوم في غرفة أما ثنائية أو رباعية بفندق 4 نجوم في مكة والمدينة.

يوجد مشرف لكل رحلة مع المعتمرين.

بوابة العمرة المصريةوقامت بوابة العمرة بالكشف عن التأشيرات التي من المسموح لها أن تحصل على باركود لكل المسافرين إلى السعودية، وغير مسموح لهم أن يسافروا إلا بعد الحصول على البارود، ويكون من خلال الدخول على بوابة العمرة، ويكون فيها كل التأشيرات التي يستطيع الشخص عن طريقها أداء مناسك العمرة.