انت الان تتابع خبر جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022.. لكل العاملين بالحكومة حضروا نفسكم للخير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة المالية بالإعلان عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لكل الموظفين الذين يعملون في 66 هيئة ووزارة ومصلحة حكومية، وهي من أبرز الأشياء التي يريد أن يعرفها جميع المواطنين في الوقت الحالي.

مصالح وهيئات حكومية تصرف مرتبات أكتوبر 2022

وقامت وزارة المالية بالإعلان عن صرف المرتبات من الأسبوع القادم، وموعد الصرف يكون يومي 24 و25 أكتوبر 2022، ويتم العمل على الصرف في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية أيام 26 و27 و30 أكتوبر 2022.

وصرف مرتبات الوزارات الإثنين القادم: الزراعة واستصلاح الأراضي- المالية- التنمية المحلية- التخطيط – الشباب والرياضة- الكهرباء- العدل- الخارجية- الاستثمار والتعاون الدولي- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- الموارد المائية والري- التعليم العالي.

وزارات تصرف المرتبات الثلاثاء القادم: التضامن الاجتماعي- البيئة- السياحة- الإسكان- شؤون مجلس النواب- البترول- الأوقاف- التموين- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- التجارة والصناعة- النقل- القوى العاملة- الطيران المدني- الداخلية- الصحة- قطاع الأعمال العام – الاتصالات- الآثار- الإنتاج الحربي- الثقافة.