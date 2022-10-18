جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022.. لكل العاملين بالحكومة حضروا نفسكم للخير

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة المالية بالإعلان عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لكل الموظفين الذين يعملون في 66 هيئة ووزارة ومصلحة حكومية، وهي من أبرز الأشياء التي يريد أن يعرفها جميع المواطنين في الوقت الحالي.
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2022 للعاملين بالدولة
مصالح وهيئات حكومية تصرف مرتبات أكتوبر 2022
وصرف مرتبات الوزارات الإثنين القادم: الزراعة واستصلاح الأراضي- المالية- التنمية المحلية- التخطيط – الشباب والرياضة- الكهرباء- العدل- الخارجية- الاستثمار والتعاون الدولي- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- الموارد المائية والري- التعليم العالي.
وزارات تصرف المرتبات الثلاثاء القادم: التضامن الاجتماعي- البيئة- السياحة- الإسكان- شؤون مجلس النواب- البترول- الأوقاف- التموين- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- التجارة والصناعة- النقل- القوى العاملة- الطيران المدني- الداخلية- الصحة- قطاع الأعمال العام – الاتصالات- الآثار- الإنتاج الحربي- الثقافة.