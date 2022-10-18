انت الان تتابع خبر عاجل – مصرع وإصابة أكثر من 12 شخص في حادث مروع بـ”الصحراوي الغربي”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الثلاثاء، بين سيارتين ملاكي وثالثة ميكروباص، بطريق الصحراوي الغربي قبل كارتة دهشور اتجاه القاهرة، في نطاق محافظة الفيوم،من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الفيوم” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثمان إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.