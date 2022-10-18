انت الان تتابع خبر منح طلاب هذه المدارس إجازة مفتوحة .. التعليم تحسم الأمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة المنشور الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح طلاب المدارس التى تحتاج إلى صيانة إجازة مفتوحة من الدراسة في العام الدارسي الجديد 2023وأوضحت وزارة التعليم أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار يشأن منح طلاب المدارس التي بها صيانة إجازة مفتوحة ولكنه تم التوجيه بضرورة عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة.

وأشارت الوزارة تم التوجيه إلي المديريات التعليمية بتوزيع طلاب المدارس التي بها صيانة إلي المدارس المجاورة والقريبة بنفس جدول الحصص الدراسية