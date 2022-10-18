جامعة القاهرة تطلق اليوم قافلة تنموية شاملة إلى قرية أبو صير مركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - د. الخشت: القافلة ضمن مساهمة الجامعة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتضم نخبة متميزة من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات

د. الخشت: تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والكشف الطبي والعلاج مجانًا وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات قصر العيني

د. محمد سامي عبد الصادق: قوافل الجامعة تستهدف النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية ودعم الأسر الأكثر احتياجا فى أطار مسئوليتها المجتمعية والخدمية. لتحقيق التنمية المستدامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انطلاق قافلة طبية شاملة لقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إطلاق القافلة الطبية الشاملة إلى قرية أبو صير بمحافظة الجيزة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور جامعة القاهرة في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على المشاركة في إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة تضم نخبة من التخصصات المختلفة لكوادر متميزة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، والآثار، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، موضحًا أن القافلة تقدم خدماتها الطبية مجانًا في مختلف التخصصات منها: الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الرعاية الطبية في تخصصات الأورام، وتوفير عيادة أسنان متنقلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، بالإضافة إلى توزيع الهدايا المختلفة علي الأطفال، وعقد مجموعة من الندوات لرفع كفاءة الأطقم الطبية داخل الوحدات الصحية بقرية أبوصير في مختلف التخصصات الطبية والعناية المركزة والسريرية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن القافلة تضم عددًا من أساتذة الطب البيطري للكشف على الحيوانات وعلاجها، مشيرًا إلى أن القوافل البيطرية تستهدف في المقام الأول دعم صغار المربيين وتوعيتهم، فضلًا عن نقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي الجامعة بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة حريصة على الاستعانة بكفاءاتها من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفر الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا عبر قوافل شاملة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية، مؤكدًا أهمية القوافل التي تطلقها الجامعة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية، وتوفير خدمة طبية متميزة للفئات غير القادرة، ودعم الأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات، والمشاركة في أنشطة خدمة المجتمع في مختلف المجالات الحياتية، والذي يأتي فى إطار المسؤولية المجتمعية والخدمية لجامعة القاهرة، وبما يساهم في تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي ترتكز على بناء الذات ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة قد أعلنت مؤخرًا عن تخصيص مقر دائم داخل الجامعة لمبادرة "حياة كريمة" يستهدف التنسيق مع كل المراكز داخل الجامعة والتي يبلغ عددها أكثر من 170 مركزًا.