كرم جبر: تحديات مهنة الصحافة واحدة فى كل الدول العربية

جدة - نرمين السيد - أعرب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تمنياته بصدور قرارات مهمة خلال المؤتمر العام الرابع عشر لاتحاد الصحفيين العرب تساعد على مواجهة التحديات والمشاكل والهموم التى تواجهنا واحدة فى كل الدول العربية.





وأضاف كرم جبر - خلال كلمته بالمؤتمر الذى انطلقت أعماله اليوم - أن مصر تشرفت برئاسة الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب ويسعدنا أن نمد أواصر التعاون مع جامعة الدول العربية. ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء كثير من الوسائل التقليدية وظهور وسائل حديثة، متسائلًا عن مصير صحافتنا الورقية الموجودة فى الوطن العربى، وقال:" يجب أن تتضافر جهودنا لإيجاد حلول حديثة تتوافق مع التغيرات الهائلة".

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