محافظ القاهرة يستقبل وفدا رفيع المستوى من العاصمة الفيتنامية هانوى

جدة - نرمين السيد - ضم الوفد الفيتنامى نجوين فان فونج رئيس الوفد نائب سكرتير لجنة الحزب فى هانوى، وتشو شوان دونج نائب رئيس اللجنة الشعبية فى هانوى، وفام كوى تيان نائب رئيس مجلس الشعب فى هانوى، ونجو مينه هوانج مديرة وزارة الشؤون الخارجية فى هانوى، ودو دينة هونج مدير إدارة الثقافة والرياضة فى هانوى، ودانج هونج جيانج مديرة إدارة السياحة فى هانوى، ونجوين آنه هوى كبير مفتشى مدينة هانوى، وهوانج ترونج كوييت عضو اللجنة الدائمة للجنة حزب هانوى ورئيس لجنة التفتيش، وبوى هوين ماى عضو اللجنة الدائمة للجنة حزب هانوى رئيس مفوضية التعبئة، وفام شوان توان نائب رئيس مكتب لجنة حزب هانوى، ونجوين لام نائب رئيس قطاع التعاون الدولى وزارة الخارجية.

فى بداية الاجتماع رحب محافظ القاهرة، بالوفد مقدما التهنئة لـ نجوين هوى دونج، سفير فيتنام بالقاهرة، على توليه مهام منصبه سفيرا لدولة فيتنام بالقاهرة فى 31 مارس الماضى، متمنيا له كل التوفيق والنجاح فى مهمته بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن مصر هى أول دولة عربية تتبادل التمثيل الدبلوماسى مع دولة فيتنام عام 1963، ثم أعقب ذلك افتتاح السفارة المصرية فى هانوى عام 1964 ، مشيرا إلى أن الروابط والعلاقات الدبلوماسية التى تجمع بين البلدين هى علاقات ذات جذور عميقة وممتدة عبر عشرات السنوات، ولم تنقطع بل ازدادت رسوخا ومتانة وقوة، خصوصا بعد أن الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر عام 2017 إلى العاصمة الفيتنامية هانوى، والتى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصرى لدولة فيتنام، طوال تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم فى هذا البناء التاريخى الأثرى العريق الذى يزيد عمره عن الـ150 عاما وبحضور هذا العدد الكبير من كبار القيادات والمسؤولين فى المدينتين يعكس بكل وضوح وصدق عمق روابط الأخوة والصداقة والشراكة التى تجمع بين البلدين الصديقين متمنيا النمو والازدهار للعلاقات المصرية الفيتنامية.

وأكد تطلع المحافظة إلى مستقبل أفضل ومرحلة جديدة تشهد نموا وتطورا فى آفاق التعاون الجاد والمثمر بين المدينتين العريقتين فى شتى المجالات، لا سيما مع وجود فرص للتعاون والتباحث والتنسيق المشترك، حيث تعد هانوى نموذجا اقتصاديا وتنمويا يحتذى به من جانب جميع المدن كما أنها مدينة غنية بإمكانياتها السياحية والاقتصادية والطبيعية والبيئية، وتعد مركزا صناعيا هاما فى فيتنام حيث توجد فيها مصانع المنسوجات والكيماويات والعديد من الحرف اليدوية الأخرى، وتمتلك أعلى مؤشر للتنمية البشرية فى فيتنام وستكون المدينة الأسرع نموا فى العالم من حيث نمو الناتج المحلى الإجمالى حتى عام 2025.

وأشار إلى أن القاهرة تتسم فضلا عن كونها مقصدا سياحيا عالميا بارزا بما تزخر به من آثار ومعالم سياحية وهى أكبر عاصمة فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا تشتهر بالانتعاش الاقتصادى والرواج التجارى، مضيفا أنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعديد من محطات الكهرباء، والطرق والمحاور الجديدة، كما تشتهر القاهرة بالحرف والمشغولات اليدوية والصناعات الفخارية والخزفية والمصنوعات الجلدية وغيرها الكثير مما ساهم فى انضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية فى عام 2017 لما تتمتع به المحافظة من العديد من المهن التراثية اليدوية مثل "الخيامية – أعمال الصدف – النحاس – المشغولات الذهبية – أعمال الخشب المتميز".

كما تحوى محافظة القاهرة العديد من الآثار التاريخية "الفرعونية – الرومانية - القبطية – الإسلامية"، مما يجعلها مزارا سياحيا، بالإضافة إلى ما تتمتع به القاهرة من العديد من المتاحف "المتحف المصرى – متحف الحضارة المصرية بالفسطاط – متحف عابدين – متحف المركبات الملكية"، وكذلك المبانى ذات الطابع الأثرى والتى تمثل العديد من العصور، ومنها هذا المبنى التاريخى الذى يمثل حقبة من عصور مصر المتميزة فى الطراز المعمارى.

وأشار إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قيادة مصر فى عام 2014 يوجه دائما لتحقيق التنمية المستدامة لمصر فى جميع المجالات، ومن الملفات الهامة التى أولت الحكومة عملها به ملف المناطق الغير مخططة، ونقلها إلى أماكن حضارية، بوحدات سكنية كاملة الخدمات لأكثر من 44 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الانسانية مثل "حياة كريمة".

وأضاف أن مصر تشهد حاليا نهضة حديثة شاملة متكاملة فى جميع المجالات منها تطوير شبكة الطرق وإنشاء محاور جديدة كان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر من هذا التطور، واستطاعت هذه المحاور والطرق أن تسهم فى خدمة المواطنين وتوفير الوقت والوقود وتحسين جودة الهواء والانبعاثات الحرارية والكربونية، وهو ما يسعى إليه العالم أجمع الآن، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات منها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة، والقضاء على فيروس C، وكذلك الاهتمام بالمرأة المصرية والعناية بصحتها، كما قامت الدولة بالتوسع فى إنشاء المدارس الحديثة طبقا لمنظومة تعليم حديثة وفقا لأعلى المعايير العلمية العالمية.

وأكد أن محافظة القاهرة وما تشمله من مقومات ومناطق جاذبة للاستثمار، وبالتعاون مع أجهزة الدولة، استطاعت توفير المناخ المناسب للمستثمرين وهذا يرجع إلى ماتم توفيره من خدمات ومساعدات لإنجاح منظومة الاستثمار.

كما أكد محافظ القاهرة، على تطلعه إلى توقيع مذكرة تآخى لتنظيم فى مجال التبادل الشبابى والطلابى وترويج فرص التعليم وكذلك أنشطة التعاون فى المجالات المحلية والثقافية بين البلدين بهدف تنمية الأعمال الفنية والتراثية والإبداعية والاستفادة من الخبرات المتبادلة بهدف تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

ونوة نجوين فان فونج رئيس الوفد نائب سكرتير لجنة الحزب فى هانوى، بأن هانوى والقاهرة تتمتعان بالكثير من فرص وإمكانيات التعاون التى يجب العمل على تعزيزها فى المستقبل القريب على أساس الصداقة والتعاون بين البلدين فيتنام ومصر.

وعقب الاجتماع اتفق الجانبان على المضى قدما فى الإجراءات الخاصة بالإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزز الصداقة والتعاون بين هانوى والقاهرة وفقا للقوانين المعمول بها فى كلا البلدين والمصالح المتبادلة والتبادلات الشعبية بين العاصمتين ليتم توقيعها فى عام 2023 بمناسبة الذكرى الـ60 على قيام العلاقات الدبلوماسية بين فيتنام ومصر كما تبادل الجانبان فى نهاية اللقاء الهدايا التذكارية والدروع.