جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافى تحت عنوان: "هدى النبى -صلى الله عليه وسلم- مع جيرانه" فى 5 محافظات، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وذلك فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.





وأكد العلماء المشاركون فى الفعاليات أن الإسلام حرص على دعم أواصر المحبة بين أفراد المجتمع مما يمنحه قوةً وتماسكًا، ويُشيع روح التعاون بين الناس، ويزيد المجتمع ثباتًا واستقرارًا، وقد أعلى الإسلام من شأن مراعاة حقوقِ الجار لإصلاح أحوال المجتمعات، واهتم بها، بل جعلها من علامات الإيمان وتزكية النفس البشرية وتقوية صلة الإنسان بجاره، وبمن يعيشون معه فى المجتمع. وأوضحوا أن الإحسان إلى الجار قيمة نبيلة توثق أواصر المحبة والألفة، وتشيع روح التعاون والتكافل، وتنشر الاستقرار بين أفراد المجتمع، وأن حق الجار حق أصيل فى الإسلام، وأن حقوق الجار لا تقتصر على ترك أذاه وكف الشر عنه بأى لون من ألوان الشر قولًا أو فعلًا، إنما تشمل تحمُّل الأذى منه. وأقيمت الفعاليات فى مديريات أوقاف البحيرة، قنا، المنوفية، المنيا، دمياط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تطلق فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.