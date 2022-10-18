الداخلية توجه قافلة إنسانية وأخرى طبية للمنيا وأسيوط فى إطار «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الداخلية قافلة مشتركة بين قطاعى حقوق الإنسان، والخدمات الطبية؛ لتوزيع المساعدات العينية بطاطين – مواد غذائية ، على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجا، وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال، ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى المنيا وأسيوط.





يأتى ذلك فى إطار مشاركة وزارة الداخلية بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بتوجيه قافلة إنسانية وأخرى طبية إلى محافظتى المنيا، وأسيوط؛ للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.

كما وجهت قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم زيارة عدد من المستشفيات، ودور رعاية المسنين والأيتام، وتوزيع المساعدات العينية على النزلا، فضلا عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، فضلا عن زيارة عدد من المنشآت الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات، ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى قريتك)، فى إطار مشاركتها فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).