رئيس الأعلى للإعلام: التحديات والمشاكل والهموم التى تواجهنا واحدة فى أى دولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:34 مساءً - قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يتمنى صدور قرارات مهمة خلال المؤتمر العام الرابع عشر لاتحاد الصحفيين العرب، قرارات تساعد فى مواجهة التحديات، مضيفا أن التحديات والمشاكل والهموم التى تواجهنا واحدة فى أى دولة عربية.

وأضاف كرم جبر خلال كلمة له فى المؤتمر العام الرابع عشر لاتحاد الصحفيين العرب، أن مصر تشرفت برئاسة الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب، متابعا:" ويسعدنا أن نمد أواصل التعاون مع جامعة الدول العربية، الفترة القادمة ستشهد اختفاء كثير من الوسائل التقليدية وظهور وسائل حديثة، فما مصير صحافتنا الورقية الموجودة فى الوطن العربى، يجب أن تتضافر جهودنا لايجاد حلول حديثة تتوافق مع التغيرات الهائلة".

بدأ منذ قليل، المؤتمر العام الرابع عشر الذى يعقده اتحاد الصحفيين العرب، فى مقره الدائم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

وتتواصل أعمال المؤتمر على مدار يومين وذلك بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحفيين من 18 دولة عربية.

ينعقد المؤتمر العام كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ 15، ويناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد فى السنوات القادمة واختيار أمانة عامة جديدة وكيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التى سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وقيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية فى مواجهه الأكاذيب والشائعات التى تحيط بوطننا العربى.

وتأسس اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة عام 1964 تعبيرا عن رغبة الصحفيين العرب فى توحيد كلمتهم داخل كيان قوى يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا وطننا العربى.