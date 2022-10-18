مبادرة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة.. إشادات واسعة - فيديوجراف

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار قال الداعية الإسلامى رمضان عبد المعز، إن حملة أخلاقنا الجميلة ترسى القيم والأخلاق فى المجتمع وهذا ما يدعو له القرآن.
بينما قال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، إن الحملة تأتى فى توقيت تحتاجه الأمة المصرية خاصة لحماية الأطفال.
من جانبه قال الإعلامى عمرو خليل، إن الحملة أطلقتها الشركة المتحدة استشعارا منها للتحديات التى تواجه مجتمعنا، بينما قال الإعلامى جابر القرموطى إنها "تجربة جيدة جدا وفكرة عظيمة لا ستعانتها بالدراما لنشر الوعى".
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