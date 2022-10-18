القوى العاملة: مصر أنفقت 2 تريليون جنيه للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الدولة المصرية اتخذت العديد من التدابير والإجراءات العملية لمواجهة تداعيات فيروس كوورونا، بتبنى برامج حماية اجتماعية، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتفعيل الحوار الاجتماعى، وتعزيز علاقات العمل.





وأوضح أن التحديات الراهنة التى تواجه العالم تتطلب التعاون والعمل المشترك بين أبناء قارة إفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية والاستفادة الأمثل من ثروات القارة السمراء الطبيعية والبشرية، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإفريقية مصيرية وتضرب بجذورها فى أعماق التاريخ.

جاء ذلك خلال كلمة وزير القوى العاملة اليوم الثلاثاء فى المؤتمر المشترك بين منظمة الوحدة النقابية الإفريقية ومكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية المنعقد فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "إمكانية تطبيق الحماية الاجتماعية من أجل تنمية مستدامة شاملة لإفريقيا"، بدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور ما يقرب من 100 شخصية إفريقية ودولية ونواب من البرلمان المصرى، تناقش على مدار الـ3 أيام مجموعة من المحاور منها نحو صحوة إنسانية من أزمة كوفيد 19 من خلال حماية اجتماعية عالمية، ووضع الحماية الاجتماعية فى إفريقيا فى ظل انتشار وباء كوفيد 19 فيما يتعق بالاستجابات والدروس الرئيسية المستفادة، والحيز المالى المتاح من أجل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمى، والدور النقابى فى تطوير تنفيذ استيراتيجة الحماية الاجتماعية الإقليمية بإفريقيا.

وبدأ الوزير كلمته بالترحيب بقيادات منظمة العمل الدولية ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية واتحاد عمال مصر، منهم د. فرنسيس أتولى رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، وأرزقى مزهود الأمين العام للمنظمة، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد مامازينجو مدير برامج الأنشطة العمالية بمركز تورينو التابع لمنظمة العمل الدولية، قائلا لممثلى منظمة الوحدة النقابية الافريقية من أبناء القارة السمراء: نرحب بكم جميعا على أرض الكنانة، مصر التى ترتبط ارتباطا وثيقا مع القارة الافريقية، كشجرة جذورها فى الأرض ممتدة منذ بدء الخليقة، وفروعها فى السماء مرتفعة هاماتها فى أرجاء المكان..فإن التاريخ يشهد على تلك العلاقة الأبدية، والتى تؤكد وحدة المصير والأهداف، والعمل المشترك، ولا يغيب عن حضراتكم، أن مصر كانت إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية عام 1963، وكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أحد الآباء المؤسسين للمنظمة، ورمزا للنضال والتحرر الوطنى فى إفريقيا وشتى الدول التى عانت من الاستعمار، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى عام 2014.

وقال إن مصر سعت إلى لعب دور أكثر فاعلية، ونشطت بالفعل فى مختلف آليات العمل الإفريقى المشترك، وحرصت على تعظيم دورها فى إفريقيا من خلال تدعيم التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى المجالات كافة، وهو الأمر الذى انعكس فى القيام بالعديد من الزيارات واستقبال المسؤولين الأفارقة فى مصر، وما شهدته تلك الزيارات من توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بهدف دعم التعاون والتكامل الاقتصادى المنشود، كما أطلقت مصر فى نوفمبر 2021،خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 لدول تجمع الكوميسا، والتى تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل الإقليمى والتنمية ما بين دول ذلك التجمع الإفريقى الذى يزيد عدد سكانه عن 583 مليون نسمة، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، وكل ما سبق يؤكد أن مصر كانت ولا زالت، وستستمر فى تقديم كل أشكال الدعم والتعاون للأشقاء الأفارقة.

وبشأن التحديات العالمية الراهنة، قال الوزير للمؤتمر: ونحن نناقش اليوم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية والتحديات التى واجهت العالم أجمع جراء فيروس كورونا،فإنه لا يغيب عنكم،وانتم خبراء متخصصون فى قضايا العمل، خطورة التحديات الراهنة، وأنه ومنذ ظهور جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، أعلنت كل الدراسات والتقارير الدولية، والصادرة عن جهات رسمية متخصصة أن قضايا العمل كانت الأكثر تأثرا بذلك الفيروس، وأن الأزمة الاقتصادية، وأزمة الوظائف التى أحدثها انتشار الوباء أدت إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل فى العالم بنحو 25 مليون شخص، لتتخطى الـ207 ملايين عاطل حول الكرة الأرضية، مقابل 186 مليونا فى 2019، وأن تلك المعلومات الموثقة التى اطلقتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فى تقريرها العالمى للحماية الاجتماعية 2020-2022، جاء فيها أيضا أن 47 % فقط من سكان العالم مشمولون حاليا بواحدة على الأقل من إعانات الحماية الاجتماعية، بينما لا يحصل 4.1 مليار شخص 53% على أى دعم أو إعانة ولا يمكن أن ننسى هنا وبهذه المناسبة، أنه ومع حجم التحديات التى واجهت عالم العمل حول العالم جراء كورونا، وبالأخص فى قارتنا الإفريقية، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها أيضا، وترفع من حجم تلك التحديات وخطورتها، وهو ما يؤكد أن الحوار الاجتماعى، بين اطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال وممثليهم، أمرا مهما جدا للعمل المشترك للاستثمار الأمثل لمواردنا الإفريقية، ولدعم التدابير التى نحتاجها للتغلب على هذه التحديات.

وحول تبنى الدولة المصرية لتدابير المواجهة قال الوزير للحضور: إن مصر التى أفلتت من الإرهاب، الذى حاول بكل الطرق أن ينال من استقرارها وتنميتها، نجحت فى القضاء عليه، وهى الان تعيش مناخ إستثمارى مستقر يحمى الصناعة الوطنية،ويدعم القطاع الخاص،وتسير وبخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، وتنفيذ البرامج التى تستهدف المزيد من تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج وفرص العمل وتفعيل خطط التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل فى الداخل والخارج، وكل ذلك يتزامن مع حوار وطنى ومجتمعى على أرض الواقع تشارك فيه كل القوى الوطنية، كما أطلقت مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، أبرزها الحق فى الصحة والتعليم، والعمل الأفضل واللائق، والحياة الكريمة.

وأريد هنا أن أوضح أن مصر التى عانت كما عانى العالم من التحديات السابقة تيقنت مبكرا حجم تلك التحديات، فاتخذت كل التدابير للمواجهة، فقدمت كل الدعم للعمالة غير المنتظمة، ولا تزال، ورفعت من حجم الإنفاق الحكومى على برامج الحماية الاجتماعية والذى بلغ خلال السنوات الثمانى الماضية منذ العام المالى 2014-2015 وحتى الأن حوالى 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95% مقارنة بإجمالى الإنفاق فى السنوات الثمانى السابقة لها،كما تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة فى مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وأطلقت مبادرة حياة كريمة باعتبارها مشروع طموح لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير الحياة الكريمة لأكثر من 50 مليون مصرى فى 4500 قرية، يشكلون حوالى نصف إجمالى السكان، مما يجعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويله.

وفى ختام كلمته تمنى الوزير لضيوف مصر الإقامة الطيبة، والنتائج المثمرة التى تليق بهذه الاجتماعات التى تضم نخبة متميزة من أبناء افريقيا، مضيفا: "أيادينا ممتدة لكم بكل صدق ومصداقية نحو التطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك،وان مصر ستستمر فى تحمل مسؤولياتها شعبا وأرضا مع قيادتها السياسية تجاه القارة السمراء لتمتزج وتذوب خطوط الجغرافيا والتاريخ، فترسم صفحة جديدة من إرادة المصير والمستقبل المشترك".