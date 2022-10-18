الصحة تكشف خريطة العيادات المسائية بمستشفيات التأمين الصحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه جارى التوسع في مشروع تشغيل العيادات المسائية، التابعة للتأمين الصحي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم باسم وزارة الصحة والسكان، إن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث يجري العمل بتشغيل 50 عيادة مسائية بـ 6 تخصصات طبية، بالإضافة إلى 30 عيادة أسنان، وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية).

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، اطلع على محاور عمل الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية ، والإدارة المركزية للمؤسسة العلاجية غير الحكومية والتراخيص التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعايير وآليات مُستحدثة.

يشار إلي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين العائد المادي للفرق الطبية، وتحسين بيئة العمل للطبيب المصري، بالإضافة إلى التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية، وذلك من خلال المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة.