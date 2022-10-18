وزير الرى يبحث مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية تعزيز التعاون المشترك بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - على هامش فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه .. إستقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، السيد المهندس/ مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية.

وإستعرض الدكتور سويلم والمهندس غنيم موقف التعاون المشترك بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر أكتوبر ٢٠٢٠ ، والتي تشتمل على إيفاد الخبراء وتبادل الزيارات بين الفنيين والمتخصصين من البلدين ، وتقديم الدعم الفني في تجميع بيانات المياه الجوفية وتحليلها ، والدعم الفني في تخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية المتاحة ، وتنظيم دورات تدريبية وبناء القدرات في مجالات المياه ، والتنظيم المشترك لورش العمل التشاورية والتدريبية في مجال الموارد المائية.

كما تم توجيه الدعوة للسيد الوزير الفلسطيني للمشاركة في فعاليات يوم المياه المنعقد ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، ودعم المبادرة التي ستطلقها مصر للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال المؤتمر.