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وزير الرى يبحث مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية تعزيز التعاون المشترك بين...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - على هامش فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه .. إستقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، السيد المهندس/ مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية.

وإستعرض الدكتور سويلم والمهندس غنيم موقف التعاون المشترك بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر أكتوبر ٢٠٢٠ ، والتي تشتمل على إيفاد الخبراء وتبادل الزيارات بين الفنيين والمتخصصين من البلدين ، وتقديم الدعم الفني في تجميع بيانات المياه الجوفية وتحليلها ، والدعم الفني في تخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية المتاحة ، وتنظيم دورات تدريبية وبناء القدرات في مجالات المياه ، والتنظيم المشترك لورش العمل التشاورية والتدريبية في مجال الموارد المائية.

كما تم توجيه الدعوة للسيد الوزير الفلسطيني للمشاركة في فعاليات يوم المياه المنعقد ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، ودعم المبادرة التي ستطلقها مصر للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال المؤتمر.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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