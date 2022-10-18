وزيرا السياحة والهجرة يبحثان سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - وتطرق اللقاء بحث إحياء سياحة الجذور لربط الجيل الثانى والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها وتعريفهم بحضارة بلدهم وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة.

واستعرض "عيسى" دور وزارة السياحة والآثار كمُحفز ورقيب ومُنظم ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التى تهدف إلى خدمة صناعة السياحة، كما أنها تعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره وتعزيز التنسيق معه إلى آفاق أرحب ولاسيما فى ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص.

كما استعرض الوزير أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية والتى تهدف إلى زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين فى مصر، مشيراً إلى أن من أهم هذه المحاور مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى، وتحسين التجربة السياحية للسائحين فى مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، هذا بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار.

أضاف الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع الخطط التنفيذية لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية، حيث سيتم إعادة توجيه برامج الإنفاق العام والتى سيتم من بينها الإنفاق على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى المصرى، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك وتضافر كافة الجهود بين الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بالقطاع لتحقيق أفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق أرحب.

كما أشار إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة إطلاق النسخة التجريبية من موقع الوزارة الترويجى (Experience Egypt).

وتحدث عن الثورة التشريعية الهامة التى شهدها القطاع السياحى خلال الفترة الماضية وما تم لتحديث العديد من القوانين المنظمه له.

ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتى سيتم إطلاقها خلال الشهر المقبل، والتى تهدف إلى إبراز المقصد السياحى المصرى بصورة ذهنية جديدة كمقصد شاب نابض بالحياة ولاسيما فى ظل ما يتمتع به من منتجات وأنماط ومقومات سياحية متنوعة تثرى تجربه السائح خلال زيارته لمصر.

وأضاف أن هذه الحملة الترويجية سوف تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر، وغيرها من الأسواق الجديدة، من خلال آليات الترويج المختلفة منها إعداد مواد ومنشورات دعائية على منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية المختلفة، إقامة عدد من الفعاليات الترويجية فى مصر والخارج، إنتاج المواد الإعلانية لكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية، إعداد وحجز وشراء المساحات الإعلانية على مختلف وسائل الإعلام فى الأسواق المختلفة من تليفزيون وصحافة، ووسائل إلكترونية، وإعلانات طرق، وغيرها.

من جانبها أعربت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، عن سعادتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لتحقيق العديد من الأهداف الهامة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحى المتوفرة فى مصر خلال تلك الفترة، ودعوة المستثمرين المصريين المهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية فى تنمية القطاع السياحى، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة.

وتناولت السفيرة سها جندى جهود وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك لبحث انشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، مشيرة أن من بين المجالات التى يهتم المصريين للاستثمار فيها هو مجال الاستثمار السياحى، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لزيادة عدد الغرف السياحية وغيرها من مجالات الاستثمار السياحى.

كما اقترحت وزيرة الهجرة عمل برامج مخصصة للمصريين بالخارج خاصة الشباب من الجيلين الثانى والثالث ودعوتهم لزيارة مصر وتشجيعهم على زيارة المتاحف المصرية والمعالم السياحية خلال تواجدهم بمصر، حيث إنهم أصحاب تأثير واسع فى مجتماعتهم الأجنبية وعلى وسائل التواصل الاجتماعى، ويمكنهم الترويج لمصر بعد هذه الزيارات، بجانب بحث تقديم عروض مميزة لمواطنينا بالخارج لزيارة معارض الآثار التى تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع الشركات الخاصة فى دول العالم المختلفة وهو ما وعد وزير السياحة بدراسة تنفيذه فى التعاقدات الجديدة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى استعداد الوزارة لنشر الحملات الإعلامية والمواد الترويجية التى تنفذها وزارة السياحة والآثار ضمن استراتيجتها للترويج للوجهة السياحية لمصر، على صفحات التواصل الاجتماعى الرسمية لوزارة الهجرة، التى يتابعها أكثر من مليون من المصريين بالخارج، بجانب نقل رسائل الترويج إلى الجاليات المصرية من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة" بصفتهم خير سفراء للوطن فى الخارج.

وأشارت إلى ما سبق وقام به الشباب المصرى الأسترالى من رفع الحظر السياحى لمصر فى أعقاب كوفيد 19.