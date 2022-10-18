ضمن «حياة كريمة».. ندوة جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - شهدت جامعة سوهاج، فعاليات ندوة تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، برعاية الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.





ووجه الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج خلال كلمته، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإطلاق مبادرة حياة كريمة مؤكدا أن هذه المبادرة تعد مسؤولية حضارية وبعد إنسانى قبل أى شىء آخر، فهى ليست فقط لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، ولكنها بمثابة تكريما له وحفظ لكرامته وحقه فى العيش الكريم، ذلك المواطن الذى كان خير مساند للدولة المصرية فى معركتها نحو البناء والتنمية.

وأشار الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثإلى حجم الجهود المبذولة فى مشروعات حياة كريمة وأهداف المبادرة وأهم انجازاتها التى تساهم فى توزيع الإمكانيات والمشروعات على مختلف أنحاء مصر، ودور المؤسسة فى استيعاب الطاقات الشبابية.

وأوضح محمود عمران مدير منطقة جنوب الصعيد بمؤسسة حياة كريمة أن جامعة سوهاج شريك أساسى فى ما تبذله مبادرة حياة كريمة بسوهاج من جهود والتى تسعى الى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.



ودعا الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، طلاب الجامعة للمشاركة فى مختلف المبادرات الوطنية التى تطلقها الدولة المصرية، والعمل على نشر وتوعية كافة الأفراد بما تقدمه تلك المبادرات من الخدمات والمساعدات لكل أطياف الشعب المصرى، والمشاركة بالأعمال التطوعية والتى تتيح للشباب الانطلاق نحو آفاق رحب لتنمية شخصيتهم وتطوير قدراتهم وإحساسهم.

وقال هشام الحداد إن مبادرة حياة كريمة تعمل على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الإلتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور عربى محمد نعمان أول معيد من ذوى الهمم قادرون بأختلاف بأن مبادرة حياة كريمة شملت ايضا الاهتمام بتوسيع مظلة الحماية لذوى الإعاقة من خلال تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى كل قرى المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى إقامة مراكز تأهيل داخل هذه القرى، مؤكدا أن ما حدث فى ملف ذوى الاحتياجات الخاصة إنجاز كبير كان حلما فى يوم من الأيام.



حضر الندوة العقيد محمد كمال مدير مكتب حياة كريمة، والدكتور هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وصبرى إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة عن التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وممثلى المجتمع المدنى، وذلك بقاعة قناة السويس بالحرم الجامعى الجديد.