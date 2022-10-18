سفير مصر في كيتو يلتقي وزير الزراعة والثروة الحيوانية الإكوادوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - التقى السفيــر تــامــر ممــدوح، سفير جمهورية مصر العربية في كيتو، مع Bernardo Manzano Diaz وزير الزراعة والثروة الحيوانية الإكوادوري، بحضور نائب وزير الزراعة للتنمية الإنتاجية والسمكية، والمدير التنفيذي لهيئة التنظيم والرقابة على الصحة النباتية والحيوانية، ومديرة التعاون والعلاقات الدولية بوزارة الزراعة الإكوادورية، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة والري والثروة الحيوانية وتحديث الأطر التعاهدية بينهما.

ومن جانبه، ثمّن الوزير Manzano العلاقات التاريخية بين مصر والإكوادور، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجالين الزراعي والحيواني، مؤكدًا على استعداده والتزامه بالعمل على تكثيف الجهود في هذا الشأن. كما أشاد بدور مصر الرائد وخبراتها التاريخية في مجال الري وأساليب الزراعة الحديثة، منوهاً إلى اهتمام بلاده بالإستفادة من الإمكانيات والخبرات المصرية في مجال الإدارة الرشيدة والمتكاملة للموارد المائية.