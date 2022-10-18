نجاح استئصال ورم بالمخ لطفلة 9 أشهر .. تحت مظلة التأمين الصحي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - فى واحدة من أعقد عمليات جراحة المخ والأعصاب بالمجمع الطبى بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية، تم استئصال كامل لورم بالمخ

باستخدام الميكرسكوب الجراحي

‏"Microsurgical resection of posterior fossa cerebellar lesion with brainstem compression"

لرضيعة تبلغ من العمر ٩ أشهر .

???? كانت الطفلة تعانى من قئ مستمر واعوجاج بالرقبة وصعوبة بالبلع، وبعد عمل الفحوصات الطبية والتشخيصية تبين وجود ورم ضاغط على جذع المخ بالغرفة الخلفية، واستسقاء بالمخ وشلل بالعصب المخي السادس، مما استدعى تدخلاً جراحياً عالي الدقة لحالة تصنف من أدق وأعقد جراحات المخ والأعصاب.

???? تمكن الفريق الطبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، بإستخدام الميكرسكوب الجراحي من استئصال كامل للورم والحفاظ على أنسجة جذع المخ المحيطة بالورم، حيث تمت الجراحة بنجاح فيما يتم متابعة حالة الرضيعة بصفة دورية بعيادات المجمع الطبى لضمان استقرار حالة الطفلة.

????تم إجراء الجراحة بنجاح على يد نخبة من اكفأ أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمجمع الطبى :-

✨أ.د. محمد السنافيرى - استشاري جراحة المخ والأعصاب

✨د. هشام محمد رفعت - اخصائي جراحه المخ والأعصاب

✨د. على موافي - اخصائي جراحة المخ والأعصاب

✨د. محمود أحمد نسر - اخصائي جراحة المخ والأعصاب

✨د.أسامة أنيس - استشاري التخدير

????وبمشاركة متميزة من تمريض العمليات بالمجمع الطبى:-

▪️أ. ولاء صالح - مشرفة العمليات

▪️أ. هناء هانى طه

▪️أ. عوض أبو المعاطي