انطلاق فعاليات الدورة الـ 43 لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية برعاية الرئيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الـ43 لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية الذي يعقد بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رؤساء الاتحادات ووفود نقابية من 52 دولة إفريقية، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وسيناقش المؤتمر - الذي يستمر لمدة 3 أيام - العديد من التشريعات المحلية والدولية، لتطوير انعكاساتها لصالح التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية والاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية والبشرية.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، إن رعاية الرئيس للمؤتمر تؤكد على اهتمامه المتواصل بقضايا العمل والتنمية بالقارة الإفريقية، وتأتي ثمارها لصالح العمال وشعوب القارة السمراء.