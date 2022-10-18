انطلاق أكبر حملة لتوعية السيدات بقضية التغيرات المناخية فى أسوان

جدة - نرمين السيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، فى عدد من قرى محافظة أسوان، أكبر حملة لتوعية السيدات بقضية التغيرات المناخية، تحت عنوان "المرأة الأسوانية تتعهد"، وذلك استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop 27" بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وضمن أنشطة مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27" التى أطلقتها جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة.





وقال رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة الدكتور أحمد زكى أبو كنيز- فى بيان اليوم الثلاثاء - إن الحملة شملت توعية السيدات داخل القرى بقضية التغيرات المناخية وجهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاهتمام بقضية تغيرات المناخ، واستضافة مصر لقمة المناخ العالمى بشرم الشيخ، فى إطار الدور الإقليمى والدولى لمصر فى مختلف القضايا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل توقيعات السيدات المشاركات فى ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية.

وفى سياق متصل، نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان بالتعاون مع إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بأسوان وعدد من الجمعيات الأهلية، يوم التغيرات المناخية بمدرسة بنات النيل بمدينة إدفو، لتوعية الطالبات بالتغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية على حياة المواطنين وعلى الغذاء والزراعة والصحة العامة وكيفية التكيف معها وأهمية زراعة الأشجار والعناية بها، وكذلك عدم ممارسة الانتهاكات البيئة.

وأوضح أبو كنيز، أن أنشطة المنصة استهدفت طالبات المدارس، لتنشئة جيل واع بالقضايا الوطنية الهامة فضلا عن التركيز على أهمية دور المرأة فى التكيف مع التغيرات المناخية لذلك استهدف أعضاء المنصة سيدات أسوان لتوقيعهن على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، والذى تصدرت خلاله منصة أسوان المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث إجمالى عدد التوقيعات.