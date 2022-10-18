وزير الزراعة الإكوادورى يشيد بدور مصر الرائد وخبراتها التاريخية بمجال الرى

جدة - نرمين السيد - التقى تامر ممدوح، سفير مصر فى كيتو، مع Bernardo Manzano Diaz وزير الزراعة والثروة الحيوانية الإكوادورى، بحضور نائب وزير الزراعة للتنمية الإنتاجية والسمكية، والمدير التنفيذى لهيئة التنظيم والرقابة على الصحة النباتية والحيوانية، ومديرة التعاون والعلاقات الدولية بوزارة الزراعة الإكوادورية.





وخلال اللقاء تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الزراعة والرى والثروة الحيوانية وتحديث الأطر التعاهدية بينهما. ومن جانبه، ثمن الوزير Manzano العلاقات التاريخية بين مصر والإكوادور، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائى، لا سيما فى المجالين الزراعى والحيوانى، مؤكدا استعداده والتزامه بالعمل على تكثيف الجهود فى هذا الشأن. كما أشاد بدور مصر الرائد وخبراتها التاريخية فى مجال الرى وأساليب الزراعة الحديثة، منوها إلى اهتمام بلاده بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات المصرية فى مجال الإدارة الرشيدة والمتكاملة للموارد المائية.

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