نائب وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف

جدة - نرمين السيد - واستعرض نائب وزير الإسكان، الطفرة التى حققتها الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيراً إلى أنه من المخطط الوصول لنسب تغطية صرف صحى بالقرى إلى 100% فى ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراحلها الثلاث، حيث تستهدف مشروعات المرحلة الأولى الوصول إلى نسبة خدمة 60٪ من سكان القرى، وبالمرحلة الثانية تصل لـ 80٪ من سكان القرى والثالثه لتغطى 100٪.

وأوضح أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى تستهدف إنشاء مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة آثار تغير المناخ وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، حيث كان لمصر الريادة فى إصدار السندات الخضراء على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتشجيع النمو المستدام، والاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة، بالإضافة إلى العمل على استدامة خدمات قطاع المرافق من خلال تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات والتحديات وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات.

وقال: تشمل منهجية قطاع المرافق عدداً من المحاور الرئيسية، الأول يهدف إلى التوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية المتقدمة والثلاثية، حيث تبنت الدولة برامج طموحة للوصول إلى خدمات صرف صحى متكاملة وإعادة الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحى المعالجة بدلاً من التخلص الآمن منها وذلك بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحى الثنائية المتقدمة والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحى المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الاستخدام.

وأفاد "إسماعيل" بأن المحور الثانى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، منها المياه السطحية التى تعتمد على المصدر الرئيسى الدائم لتوفير مياه الشرب وهو نهر النيل، ثم الاهتمام بالمياه الجوفية والحفاظ عليها وانتهاءً بالاستفادة من الساحل الشمالى والشرقى وتحلية المياه فى المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف أنه جار حالياً استكمال خطة التحلية الأولى التى تم إطلاقها فى عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.5 مليون م3/ يوم من المياه المحلاة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ محطات تحلية بطاقة إجمالية حوالى مليون م3/يوم، حيث وضعت الحكومة المصرية من خلال وزارة الإسكان الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه لتوفير احتياجات مياه الشرب التى تغطى الثلاثين سنة القادمة حتى عام 2050 بسعة إجمالية قدرها 8.85 مليون م3/يوم فى 11 محافظة، وتتضمن أول 10 سنوات من الخطة إنشاء محطات تحلية باستخدام الطاقة المتجددة بطاقة 4.9 مليون م3/يوم، والتى تأتى بالتوازى مع استراتيجية الحكومة المصرية من خلال مشاركة القطاع الخاص، حيث نصت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية على أن مشروعات تحلية المياه من بين المشروعات المخطط تنفيذها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف: يهدف المحور الثالث إلى إدارة الحمأة واستخدامها بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة من تراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الإستخدام الآمن وإنتاج مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز (غاز الميثان) لإنتاج الكهرباء والذى يساهم بشكل كبير فى استعادة التكاليف الخاصة بالتشغيل حيث تسعى مصر حالياً إلى التوسع فى محطة معالجة الجبل الأصفر التى تعد ثانى أكبر محطة معالجة صرف صحى فى العالم لتصبح طاقتها 3.5 مليون م3/ يوم، وذلك بالإضافة إلى مشروعات أخرى مخطط الاستفادة من استغلال الحمأة بها مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحى أبو رواش ومحطتى التنقية الشرقية والتنقية الغربية بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المحور الرابع يتضمن معالجة وإعادة استخدام المصارف الزراعية للرى مثل المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم، حيث تعتبر محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة فى العالم (حصلت على 3 شهادات جينيس للأرقام القياسية فى إنشاء أكبر محطة معالجة للمياه فى العالم وأكبر محطة معالجة حمأة فى العالم، فضلاً عن أكبر محطة إنتاج أوزون) لاستخدامه فى زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، كما أنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم.

كما يهدف المحور الخامس إلى خطة ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات البحث والتطوير والتى تتضمن التوسع فى تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من مليونى عداد / سنوياً، وتقليل الفاقد فى شبكات مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه.

وأفاد "إسماعيل" بأنه فى إطار تبنى الدولة المصرية لتنظيم أحد أكبر وأهم المؤتمرات العالمية فى مجال الحفاظ على البيئة، فإن الدولة المصرية بصدد تنظيم مؤتمر COP 27 (مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ) تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، ومن أحد البرامج المخطط طرحها ضمن فعاليات المؤتمر هو برنامج (NWFE) والذى يستهدف الربط بين القطاعات الثلاثة (الطاقة – المياه – الغذاء)، لتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال السياسات المشتركة بينها كما يعد البرنامج آلية لتعزيز تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة الخضراء فى هذه القطاعات وجذب الاستثمارات لتنفيذ تلك المشروعات، وسيتضمن البرنامج عرض مجموعة من محطات التحلية من الخطة الاستراتيجية للتحلية كاحد المشروعات التى تخدم اهداف البرنامج.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين جميع المختصين بمجال المياه للمساعدة على تعظيم قضية الأمن المائى فى ظل ظروف ندرة المياه وتحقيق استدامة تقديم الخدمة، نظراً لأهمية محور المياه كأساس للتقدم فى الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع توفير بيئة مواتية على جميع المستويات، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة فى بلدنا الحبيب مصر.