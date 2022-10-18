انطلاق الدورة 43 لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية برعاية السيسى

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الـ43 لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية الذى يعقد بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة رؤساء الاتحادات ووفود نقابية من 52 دولة إفريقية، إلى جانب ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية.





وسيناقش المؤتمر - الذى يستمر لمدة 3 أيام - العديد من التشريعات المحلية والدولية، لتطوير انعكاساتها لصالح التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية والاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية والبشرية. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، إن رعاية الرئيس للمؤتمر تؤكد اهتمامه المتواصل بقضايا العمل والتنمية بالقارة الإفريقية، وتؤتى ثمارها لصالح العمال وشعوب القارة السمراء.

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